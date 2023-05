Xbox potrebbe inserire pubblicità in-game e creare delle "sezioni a tempo"

Il tema delle microtransazioni e delle pubblicità interne torna ogni tanto alla ribalta, e stavolta lo fa per mano di Xbox.

Oltre agli abbonamenti di Xbox Game Pass (che potete sottoscrivere anche tramite Amazon), l'azienda di Redmond sta quindi cercando altri metodi per incassare.

Così come PlayStation, va detto, che allo stesso modo si è espressa interessata a sperimentare con delle pubblicità all'interno dei videogiochi.

Pratiche che, finora, non sono andate esattamente bene come dimostra il caso di Mortal Kombat 11 e Hogwarts Legacy.

Ma Xbox ha nuovamente espresso la volontà di provare a cercare nuove vie di monetizzazione, e non è neanche la prima volta.

In una recente intervista, la vice presidente Sarah Bond ha spiegato cosa intende fare al di là di cercare di incentivare servizi come Xbox Game Pass.

L'idea (riportata da Onmsft) è quella di inserire nuovi output di vendita nei videogiochi, e non solo:

«Abbiamo parlato di come stiamo sperimentando altri modelli, ad esempio il modo in cui la pubblicità nei giochi è più diffusa sui dispositivi mobili: ci sono modelli che funzionano bene su PC e console? Ci sono altri modelli in cui potresti avere sezioni di giochi a tempo e cose del genere? Fornire ai creatori opzioni e scelte consente loro di sperimentare e fare ciò che vogliono, e creare effettivamente esperienze più coinvolgenti e creative senza doversi adattare a uno stampo.»

L'idea è quella di non inserire, almeno in questo caso, delle pubblicità invadenti ma includere in maniera fluida all'interno dei videogiochi.

Certo non è ben chiaro cosa Sarah Bond intenda per "sezioni di giochi a tempo", che è una cosa che somiglia alle demo a tempo (come accaduto su Steam di recente) ma potenzialmente più pericolosa.

La prospettiva non è comunque elegante in ogni caso. La speranza è che, almeno, si possano inserire delle pubblicità diegetiche ed integrate nei videogiochi, come avevamo ipotizzato tempo fa.