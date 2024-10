Dove vedere Xbox Partner Preview di oggi in italiano

La giornata odierna potrebbe rivelarsi molto interessante per i fan di casa Xbox: tra poche ore si svolgerà infatti il nuovo Xbox Partner Preview, evento dedicato esclusivamente agli sviluppatori di terze parti.

Un evento che non dovrebbe perdersi in chiacchiere e che sarà «senza fronzoli dedicato esclusivamente ai giochi», come annunciato dalla stessa Microsoft nel comunicato ufficiale.

Tra gli annunci già confermati troviamo l'espansione The Lake House di Alan Wake 2, Like a Dragon: Pirate Yakuza e il soulslike WUCHANG: Fallen Feathers, ma Xbox ci anticipa che ci sarà «molto altro ancora» di cui parlare.

Ed è plausibile immaginare che ci sarà un focus speciale sui giochi gratis in arrivo su Xbox Game Pass (lo trovate scontato su Amazon), il che potrebbe renderlo un evento particolarmente appetibile per gli utenti iscritti al servizio.

Come accade già per la maggior parte delle presentazioni di casa Microsoft, anche l'Xbox Partner Preview odierno sarà disponibile in lingua italiana, grazie ad appositi sottotitoli attivabili durante l'evento.

La presentazione potrà essere seguita con voci inglesi e sottotitoli italiani sulla pagina ufficiale YouTube di Xbox Italia o direttamente tramite il video che troverete allegato qui di seguito, a partire dalle ore 19.00 di oggi 17 ottobre 2024.

Vi basterà semplicemente ricollegarvi su questa pagina pochi istanti prima dell'inizio dell'evento per godervi l'evento in diretta, che avrà una durata di circa 25 minuti totali.

In alternativa, sarà possibile seguire Xbox Partner Preview anche sui canali Twitch e LinkedIn di Xbox, ma senza sottotitoli italiani e a risoluzioni inferiori: mentre su YouTube sarà possibile osservare la diretta in 4K, Twitch e LinkedIn saranno limitati a 1080p.

Ovviamente anche la redazione di SpazioGames.it seguirà con attenzione l'evento: vi informeremo tempestivamente sulle nostre pagine con tutti gli aggiornamenti e le novità più interessanti svelate nel corso di Xbox Partner Preview.