Xbox annuncia un nuovo Partner Preview: «Senza fronzoli e dedicato ai giochi»

Xbox Partner Preview è il nuovo evento dedicato al mondo del gaming di Microsoft che si terrà tra pochissimi giorni, con tanti annunci previsti.

«Siamo entusiasti di annunciare il prossimo Xbox Partner Preview», svela la casa di Redmond tramite il sito ufficiale. L'azienda promette che sarà «un evento senza fronzoli dedicato esclusivamente ai giochi», che si terrà giovedì 17 ottobre.

In questa nuova edizione saranno presentati un mix di giochi nuovi e in arrivo da partner come Remedy Entertainment, Sega, 505 Games, e molti altri, con più di una dozzina di nuovi trailer in circa 25 minuti.

Durante l’Xbox Partner Preview, sarà dare un primo sguardo all’espansione di Alan Wake 2, The Lake House, già annunciata da un po' e commentata anche dagli autori. Forse, durante l'evento Xbox, potremmo finalmente capire un dettaglio in più sul perché dovremmo aspettarci che sia così struggente come è stato descritto finora.

È già confermato anche un nuovo trailer ricco di azione per Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (già prenotabile su Amazon), il nuovo capitolo della saga di SEGA in attesa della serie TV dedicata, che promette molto bene.

Ci sarà anche una sbirciata a diversi boss nel dark-fantasy action Wuchang: Fallen Feathers, oltre a numerose anteprime mondiali e altri titoli fantastici in arrivo su Xbox, Windows PC, e Game Pass.

Ecco come viene descritto Xbox Partner Preview completamente:

«Come sempre, l'Xbox Partner Preview è incentrata sulla condivisione di notizie entusiasmanti sui giochi dei nostri talentuosi partner in tutto il mondo: potrete assistere a rivelazioni di nuovi giochi, annunci di date di uscita e nuovi gameplay di giochi in uscita. Inoltre, durante la trasmissione, Xbox Wire pubblicherà storie esclusive dietro le quinte di alcuni titoli presentati.»

L'evento sarà trasmesso digitalmente giovedì 17 ottobre alle ore 19:00 italiane sui canali Xbox su YouTube e Twitch.

Ovviamente non allontanatevi da queste pagine perché seguiremo l'evento dandovi tutte le notizie e i trailer.

Come quelle dell'arrivo dei nuovi Call of Duty all'interno del servizio cloud di Xbox, con il quale li potrete giocare gratis su dispositivi mobile.