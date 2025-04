Xbox pare abbia un problema coi giocatori coreani

Il colosso di Redmond si trova al centro di aspre critiche provenienti dal mercato videoludico sudcoreano, dove giocatori e media locali denunciano una sistematica mancanza di attenzione da parte di Xbox verso uno dei più importanti hub mondiali del gaming.

Nonostante la Corea del Sud rappresenti il quarto mercato videoludico più grande al mondo, Microsoft continua a trascurare la localizzazione dei suoi titoli first-party, creando un solco sempre più profondo con la community locale.

Un contrasto stridente rispetto alle strategie adottate dai principali concorrenti, che invece investono massicciamente nella regione asiatica, riconoscendone il valore strategico.

La frustrazione del pubblico coreano ha iniziato a manifestarsi concretamente con il lancio di Starfield, titolo di punta della nuova generazione Xbox.

Paradossalmente, nonostante gran parte della campagna marketing del gioco fosse stata condotta proprio in Corea, Microsoft ha completamente ignorato la necessità di una localizzazione in lingua coreana.

Una decisione che ha lasciato perplessi giocatori e addetti ai lavori, considerando l'importanza strategica che il paese riveste nell'ecosistema videoludico globale.

Global Economic, testata giornalistica coreana, ha recentemente pubblicato un articolo che documenta il crescente malcontento verso le politiche di localizzazione di Microsoft. Il confronto con Sony e Nintendo, che investono regolarmente nella traduzione e nell'adattamento culturale dei loro prodotti, rende ancora più evidente la disparità di trattamento riservata da Xbox al mercato coreano.

La situazione si è ulteriormente aggravata con Avowed, inizialmente annunciato con supporto linguistico per il coreano ma successivamente modificato nei piani. Quando i giornalisti hanno contattato Microsoft riguardo a The Outer Worlds 2 (che rivedremo in azione a breve), la risposta è stata altrettanto deludente: nessuna localizzazione prevista.

La comunità coreana, tradizionalmente molto attiva e appassionata, sta esprimendo il proprio disappunto attraverso vari canali. Questa situazione solleva interrogativi più ampi sulle strategie di espansione globale di Xbox e sulla sua capacità di connettersi efficacemente con pubblici diversificati in un settore sempre più competitivo e internazionale.