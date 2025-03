Avowed è un trionfo: Xbox è «molto felice» del suo successo

Avowed si è rivelato uno dei videogiochi più sorprendenti di questo inizio 2025: un eccellente biglietto da visita per Xbox Game Pass che, a quanto pare, ha già dato i suoi primi frutti.

In un'intervista rilasciata a Eurogamer, la game director Carrie Pattel ha infatti confermato che il nuovo gioco di ruolo di Obsidian è già considerabile un successo, almeno stando alle ultime dichiarazioni interne in casa Microsoft.

La casa di Redmond si è infatti detta soddisfatta dei risultati ottenuti dal gioco di ruolo, che sta attirando l'interesse di tantissimi appassionati:

«Sono molto felice, e tutte le persone con cui ho parlato, sia nello studio che in Xbox e Microsoft, sono molto felici dell'accoglienza riservata al nostro gioco - del numero di persone che ci giocano, del tempo che vi stanno trascorrendo».

Carrie Patel ammette tuttavia di non poter dare «metriche o numeri specifici» riguardanti il numero di utenti o vendite, anche per "colpa" del suo ingresso fin dal day-one su Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon).

Molti giocatori stanno infatti scoprendo il gioco di ruolo tramite il servizio in abbonamento, ma in alcuni casi c'è anche chi ha deciso di acquistarlo proprio dopo averlo provato "gratis", rendendo dunque difficile allo stato attuale per Obsidian dare dei numeri precisi.

Tuttavia, il fatto che Xbox si dica soddisfatta dei risultati lascia sicuramente ben sperare per il futuro di questa IP, considerando che la stessa Obsidian aveva ammesso in precedenza di volerne realizzare un sequel, qualora ce ne fosse la possibilità.

Il rovescio della medaglia è che Microsoft si era detta soddisfatta anche di Hi-Fi Rush, prima di decidere clamorosamente di chiuderne lo studio — oggi fortunatamente salvo sotto una nuova ala protettiva.

Speriamo ovviamente che per Avowed il destino sia decisamente diverso e che queste dichiarazioni di stima vengano davvero seguite da fatti concreti.