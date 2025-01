Xbox One è stata un flop, ma Xbox Series X|S sta vendendo meno

Xbox Series X|S ha sicuramente venduto meno delle aspettative di Xbox, ma i dati sono ancora più impressionanti se paragonati con Xbox One che ha venduto di più nello stesso periodo di tempo.

Come riporta Eurogamer, a quattro anni dal lancio le vendite statunitensi di Xbox Series X|S sono ancora inferiori a quelle della console precedente.

I dati di Circana, redatti da Mat Piscatella, segnalano che nei primi 50 mesi di vita sul mercato statunitense (fino a dicembre 2024), le vendite totali di PS5 superano del 7% quelle di PS4 nello stesso periodo, mentre Xbox Series X|S è in difetto del 18% rispetto a Xbox One.

Parlando del dicembre 2024, Piscatella dichiara che PS5 superava PS4 del 6%, mentre Xbox Series X|S era indietro del 13% rispetto a Xbox One.

Questo dato è a dir poco emblematico perché Xbox One è stata una console sfortunata, in termini mediatici e di vendite, e il confronto con Xbox Series X|S è sicuramente impietoso per l'attuale generazione di console.

Ovviamente non ci resta che aspettare la fine del ciclo vitale della console per capire come sarà andata rispetto alla generazione precedente, ma il segnale è forte almeno in questo momento.

Il rapporto annuale di Circana evidenzia anche un 2024 difficile per i videogiochi, con una diminuzione della spesa dei consumatori del 29% rispetto all'anno precedente. Più nello specifico, la spesa per hardware PS5 è calata del 18% (nonostante rimanga la piattaforma più venduta a dicembre), mentre Xbox Series X|S e Nintendo Switch hanno registrato un calo del 38%.

Discorso simile per il mercato europeo, con vendite sostanzialmente immobili e videogiochi moderni quasi inesistenti.

I dati mostrano anche una certa stagnazione per quanto riguarda le produzioni, visto che Call of Duty è stato in cima alle vendite generali per ben 16 anni di fila.