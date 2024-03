Xbox omaggia Akira Toriyama con un piccolo regalo per i fan

Akira Toriyama è una figura così leggendaria che verrà omaggiata ancora per molto tempo, e oltre alla ben nota saga di Dragon Ball il suo contributo è stato leggendario per i videogiochi, tra cui quel Blue Dragon uscito per Xbox 360 nel lontano 2006 in Giappone.

Sviluppato dalla Mistwalker di Hironobu Sakaguchi, creatore di Final Fantasy, il titolo uscito sulla vecchia generazione di console Microsoft fu il tentativo di approcciare il mercato giapponese con un JRPG che fosse appetibile ai fan del Sol Levante.

Con il contributo di Akira Toriyama nel character design, Blue Dragon fu un titolo di discreto successo che generò anche uno spin-off per Nintendo DS e una serie animata (la potete recuperare anche in Blu-Ray su Amazon).

Pur non essendo un best seller, Blue Dragon è un videogioco che ha saputo ricavarsi una sua nicchia e che soprattutto oggi, dopo la scomparsa prematura del maestro Toriyama, non può che essere ricordato con più tristezza che nostalgia.

Per questo Microsoft ha deciso di fare un piccolo regalo ai suoi fan, proprio dedicato a Blue Dragon:

Da questo momento è infatti possibile scaricare e installare gratuitamente un tema dinamico dedicato al JRPG, per avere un pizzico dell'arte di Akira Toriyama sempre a portata di dashboard.

Chissà che per la triste occasione non ci sia la possibilità di riscoprire Blue Dragon, magari con un remake o una versione rimasterizzata per le nuove generazioni, sebbene sia molto difficile.

Di sicuro ricorderemo Blue Dragon e il lavoro di Akira Toriyama anche nei videogiochi, visto che il suo legame con questo medium è stato molto esteso anche ben al di fuori di Dragon Ball, come vi abbiamo raccontato in un nostro SpazioGames Originals.

Ed è curioso come il prossimo videogioco in arrivo del maestro sia Sand Land, un tie-in tratto da una delle sue opere meno conosciute ma molto interessanti, che abbiamo provato di recente.