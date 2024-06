Xbox offre 5 giochi gratis, ma dovete fare in fretta

I giocatori di Xbox e PC hanno a disposizione cinque giochi gratis, disponibili tramite l'app Xbox e il Microsoft Store, ma a quanto pare non c'è molto tempo per farli propri.

I titoli provengono tutti da Atom Technologies, uno studio indie che produce giochi dal 2022, basati sul popolare motore Unity.

L'elenco attuale dei giochi gratuiti comprende (via GameRant):

In The Abyss

Lost Chakras

Project Walker

Reverse Snake Extreme

Wild Eclipse

Tutti questi giochi possono essere richiesti gratuitamente tramite il Microsoft Store e l'app Xbox fino al 30 giugno.

Il più vecchio di questi omaggi è Reverse Snake Extreme, rilasciato originariamente nel dicembre 2022. Come suggerisce il nome, questo titolo si ispira al classico Snake, anche se invece di giocare nei panni di un serpente, il giocatore ha il compito di controllare il cibo che il rettile sta cercando di mangiare.

L'ultimo titolo in ordine temporale di Atom Technologies che può essere richiesto gratuitamente è invece Project Walker, che ha debuttato nel gennaio 2024. Questo gioco arcade richiede al giocatore di cercare di fuggire da un labirinto di un certo Dr. Nightshade, ed è caratterizzato da una estetica vaporwave niente male.

Gli altri titoli appena scontati includono Lost Chakras e In The Abyss, entrambi appartenenti al genere platform.

L'ultimo titolo di Atom Technologies incluso in questa ondata di omaggi è Wild Eclipse. Uscito originariamente nell'agosto 2023, si tratta anche in questo caso di un platform con protagonista una volpe di nome Pieto che cerca di navigare in un mondo pieno di catastrofi naturali.

