Xbox Game Pass, disponibile l'ultimo gioco gratis di giugno

Possiamo ormai definire ufficialmente conclusa la line-up di giugno per Xbox Game Pass: l'ultimo gioco gratis del mese è infatti già disponibile da adesso per il download gratuito, per tutti gli utenti iscritti al servizio in abbonamento.

Si tratta di Robin Hood: Sherwood Builders, un gioco che combina meccaniche da gioco di ruolo e di costruzione, che vede protagonista il leggendario eroe pronto a difendere il popolo inglese dal perfido sceriffo di Nottingham.

I giocatori dovranno costruire la più grande comunità possibile di fuorilegge ribelli nella foresta di Sherwood: potrete trovare alleati non solo tra contadini e la gente comune, ma perfino tra le guardie di Nottingham.

Ovviamente, una delle parti più importanti della vostra ribellione sarà organizzare attacchi alle forze dello sceriffo e ai ricchi mercanti: del resto, dovremo pur sempre "rubare ai ricchi per donare ai poveri".

Robin Hood: Sherwood Builders è scaricabile gratis già da questo momento sia sulle console Xbox Series X|S che su PC.

Inoltre, anche in questo caso potrete approfittare di una speciale versione Cloud su tutti i vostri dispositivi preferiti, a patto di essere iscritti al piano Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon).

Una produzione dunque particolarmente interessante per gli appassionati delle meccaniche di costruzione, che chiude ufficialmente la distribuzione di giochi gratis per questo mese.

Non possiamo dunque che concludere questo articolo augurandovi come sempre buon divertimento con il vostro ultimo gioco gratis di giugno: se dovessero esserci ulteriori sorprese o annunci in vista, vi informeremo come sempre tempestivamente sulle nostre pagine.

Se siete curiosi di scoprire quali sono stati i migliori titoli rilasciati su Xbox Game Pass a giugno, vi lasciamo alla nostra rubrica mensile dedicata.

Ma non dimenticatevi anche di dare un'occhiata ai giochi che lasceranno il servizio: ben 5 titoli lasceranno a fine mese, con un altro gioco sportivo che ci dirà addio a inizio luglio.