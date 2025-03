Xbox Game Pass vi offre gratis 5 classici Blizzard, da oggi

Xbox Game Pass si prepara ad offire ai suoi abbonati gli ultimi giochi gratis previsti per il mese di marzo 2025: l'ultima settimana del mese inizia con un omaggio molto interessante, che ci permetterà di scoprire 5 grandi classici del passato di Blizzard.

Il nuovo omaggio del servizio in abbonamento è infatti Blizzard Arcade Collection, la raccolta che include 5 produzioni adattate per le piattaforme di ultima generazione: si tratta di The Lost Vikings, Lost Vikings 2, Rock N Roll Racing, RPM Racing e Blackthorne.

Tutti i titoli della collezione vengono proposti sia nelle loro versioni originali che con speciali Definitive Edition, che includono aggiunte come multiplayer in locale migliorato, localizzazione in 12 lingue e altre piccole novità.

Le "Original Edition" vi permetteranno comunque di accedere a funzionalità come rimappatura dei tasti, un rewind di 10 secondi e al salvataggio delle vostre partite: un'ottima occasione per riscoprire questi grandi classici con le funzionalità più moderne.

L'ingresso della Blizzard Arcade Collection rappresenta ovviamente un ulteriore passo in avanti per l'inclusione dei giochi più importanti di Activision Blizzard all'interno di Xbox Game Pass, dopo aver già visto altri arrivi importanti come Diablo IV, Call of Duty Black Ops 6 o le saghe di Crash Bandicoot e Spyro.

La raccolta sarà disponibile a partire dal piano Game Pass Standard, anche se naturalmente potrete trovarla inclusa anche su PC Game Pass e su Game Pass Ultimate (che trovate su Amazon): sarà comunque necessario attendere ancora qualche ora.

Nel momento in cui scrivo questo articolo non è stata infatti ancora inserita nel catalogo, ma dovreste poterla scaricare già a partire dal tardo pomeriggio odierno.

Vi consiglio dunque di tenere d'occhio le relative applicazioni ufficiali, cogliendo l'occasione per ricordarvi che nelle prossime ore scopriremo anche 3 nuovi giochi gratis per Game Pass Core e l'arrivo di Atomfall al day-one.

Nell'attesa, non dimenticatevi di dare un'occhiata ai giochi gratis che lasceranno Xbox Game Pass: ben 10 titoli stanno per dirci addio.