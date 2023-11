Xbox Game Pass Ultimate, ecco il primo gioco gratuito di dicembre

Xbox Game Pass si prepara a chiudere un 2023 sicuramente ricco, grazie al primo gioco gratis di dicembre.

Chi è abbonato al servizio sa bene che l'anno che si appresta a finire è stato sicuramente soddisfacente lato titoli.

Del resto, i giochi che sono - e stanno - arrivando nella seconda metà di novembre sul catalogo di Xbox Game Pass su console e PC parlano da soli.

Ora, come riportato anche da GameRant, è stato rivelato un gioco che farà il suo debutto su Game Pass Ultimate proprio i primi giorni del prossimo mese: Against the Storm.

Xbox Game Pass Ultimate aggiungerà infatti il titolo in questione a partire da venerdì 8 dicembre.

La descrizione ufficiale del gioco recita:

Un gioco di costruzione di città dark fantasy in cui dovrai riportare in auge una civiltà malgrado le piogge apocalittiche. In quanto governatore, guida umani, castori, lucertole, volpi e arpie per riconquistare le terre selvagge e garantire un futuro agli ultimi sopravvissuti.

Against the Storm ha raggiunto per la prima volta l'Accesso Anticipato su Steam nel novembre 2022 e si è rivelato un notevole successo di pubblico sulla piattaforma Valve.

Anche se al momento non ce ne sono molte da leggere, le recensioni della critica per il gioco sono state decisamente positive, con elogi significativi per le sue meccaniche di costruzione di città.

