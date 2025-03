Xbox Game Pass Standard, disponibile il secondo gioco gratis di marzo

Xbox Game Pass ha appena aggiornato il catalogo per gli utenti iscritti al piano Standard con un nuovo divertente gioco gratis, che vi vedrà gestire delle bizzarre cliniche spaziali.

Da questo momento è infatti disponibile Galacticare, un buffo simulatore in cui gestirete una serie di ospedali in cui dovrete provare a far vivere i pazienti alieni il più possibile, ovviamente per cercare di guadagnare la maggiore quantità di soldi possibile.

Dovrete cercare di accontentare tutte le loro esigenze — trattandosi di pazienti alieni, sono decisamente variegate — e costruire le migliori strutture sanitarie possibili, scegliendo se affrontare la modalità campagna o divertirvi all'infinito in un sandbox ricco di potenziale.

La produzione di Brightrock Games era già disponibile fin dal day-one per gli utenti iscritti al piano Ultimate (che trovate su Amazon) o su PC, ma adesso l'accesso è stato sbloccato anche agli utenti Standard.

Questo piano disponibile esclusivamente per console include infatti un ampio catalogo di videogiochi, ad eccezione dei giochi al day-one e delle produzioni di casa Electronic Arts, dato che non include l'accesso al catalogo di EA Play.

Un omaggio dunque molto interessante, che di fatto è il secondo gioco gratis offerto a marzo 2025 per gli abbonati: a meno che non eravate già iscritti al piano Ultimate, potete iniziare a scaricarlo su Xbox Series X|S da adesso senza costi aggiuntivi.

Sul piano Xbox Game Pass Standard era inoltre arrivato un nuovo omaggio già a partire da ieri: vi avevamo infatti segnalato il ritorno dello strategico roguelike Monster Train, dopo che era stato rimosso qualche mese fa dal servizio in abbonamento.

Ma le sorprese non sono ancora finite: già da domani sarà infatti disponibile un nuovo gioco gratis, questa volta solo su Game Pass Ultimate e PC Game Pass dato che arriverà al day-one.

Colgo l'occasione per invitarvi anche a dare un'occhiata ai titoli che lasceranno il servizio tra pochi giorni: ci saluteranno ben 8 giochi, incluso l'apprezzato Lies of P.