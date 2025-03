Xbox Game Pass, disponibile a sorpresa il primo gioco gratis di marzo

In attesa che arrivi l'annuncio ufficiale con la prima ondata di giochi gratis in arrivo su Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento ha appena aggiornato il suo catalogo con il primo omaggio del mese.

Si tratta di un ritorno a sorpresa: il nuovo gioco che potete infatti scaricare già da adesso è Monster Train, uno strategico roguelike basato sulla costruzione di potenti mazzi di carte a suon di mostri.

La particolarità di questa produzione è che si tratta di un gioco ambientato in un treno che conduce all'Inferno, luogo diventato improvvisamente congelato: dovrete riuscire a riaccendere le fiamme e riprendere il controllo sfruttando i vostri alleati per sconfiggere i nemici, intenti a provare a conquistare il treno.

Questo titolo era già stato reso disponibile in passato sul servizio in abbonamento, salvo poi venire rimosso più di qualche mese fa: qualora aveste perso l'occasione di provarlo, da oggi potrete scaricarlo tramite il servizio in abbonamento senza costi aggiuntivi.

Si tratta di un omaggio disponibile sia sui piani console che su PC: non dovrebbe essere obbligatorio avere un'iscrizione a Game Pass Ultimate (che trovate comunque su Amazon), dato che non si tratta di un omaggio al day-one.

Un piccolo assaggio dunque molto interessante per il mese di marzo 2025, in attesa di capire quali altri titoli ci attendono nelle prossime settimane.

Al momento non è infatti arrivato alcun annuncio ufficiale da parte della casa di Redmond per i nuovi arrivi mensili, ma è probabile che vengano rilasciate novità nel corso delle prossime ore.

Non appena ne sapremo di più, la nostra redazione vi terrà prontamente informati sulle nostre pagine, sperando che ovviamente ci siano tante altre produzioni interessanti in arrivo.

Per il momento, oltre a invitarvi a scaricare Monster Train, vi invito a tenere d'occhio la lista dei giochi gratis in uscita a metà mese: ben 8 titoli stanno per dirci addio, tra i quali c'è anche Lies of P.