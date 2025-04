Xbox Game Pass, il nuovo gioco gratis al day-one di oggi è uno strategico atteso

Gli omaggi settimanali di Xbox Game Pass non sono ancora finiti: da oggi 9 aprile potrete infatti approfittare di un nuovo gioco gratis direttamente al day-one, che riporterà in auge una delle saghe strategiche più longeve.

Tra poche ore potrete infatti scaricare Commandos Origins, primo capitolo inedito della serie dopo quasi 20 anni dall'uscita di Commandos Strike Force.

La serie sta tornando lentamente in auge dopo il rilascio delle versioni rimasterizzate del secondo e del terzo episodio, mentre con Origins, come facilmente intuibile dal nome, scopriremo le origini della saga tattica in tempo reale.

In Commandos Origins dovremo condurre una squadra di 6 famigerati personaggi, ognuno con le proprie abilità speciali, a infilitrarsi nelle strutture nemiche e colpire i nostri nemici dove fa più male, in un'opera ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale.

Potrete anche scegliere di affrontare le missioni con un amico in cooperativa, sia in locale che online: dovrete dimostrare di essere una squadra vincente per arrivare alla vittoria.

Trattandosi di un nuovo gioco gratis al day-one, potrete scaricare Commandos Origins soltanto con un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon) oppure PC Game Pass: purtroppo sarà necessario attendere qualche mese prima del suo arrivo sul piano Standard.

Il nuovo gioco tattico non è attualmente disponibile, dato che sarà rilasciato solo nel corso del tardo pomeriggio odierno, ma potete già effettuare la pre-installazione per entrare in azione il prima possibile.

Inoltre, segnalo che grazie all'abbonamento Game Pass Ultimate sarà disponibile anche un'apposita versione in Cloud, per iniziare a giocare anche senza alcun download.

Vi invito pertanto a tenere d'occhio le vostre applicazioni ufficiali su Xbox Series X|S e PC per godervi il prima possibile questo nuovo omaggio del servizio in abbonamento.

Ma le sorprese non sono ancora finite qui: già da domani sarà infatti disponibile una perla indie da non lasciarvi scappare, attualmente considerata il miglior gioco del 2025 da Metacritic.