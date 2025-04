Un gioco gratis al day-one su Game Pass e PS Plus è il GOTY 2025, per Metacritic

Il 2025 presto ci regalerà un'altra perla indie da non lasciarsi scappare, a giudicare dalle prime recensioni: secondo la media di Metacritic, da domani 10 aprile sarà disponibile quello che attualmente dovrebbe essere il miglior gioco rilasciato quest'anno.

Si tratta di Blue Prince, un'avventura investigativa con enigmi in prima persona che ha già saputo conquistare ottimi consensi, ottenendo una media del 92/100 sul noto aggregatore.

Come potete vedere voi stessi sulla relativa pagina ufficiale, questo risultato è sufficiente a battere Split Fiction, che fino a questo momento veniva considerato il miglior gioco del 2025, oltre ovviamente a superare altri candidati come Monster Hunter Wilds e Kingdom Come Deliverance 2.

Ma l'aspetto più interessante è che molti giocatori avranno la possibilità di provare questa perla gratuitamente: Blue Prince sarà infatti incluso al day-one sia sul catalogo di Xbox Game Pass Ultimate (trovate l'abbonamento su Amazon) che su PlayStation Plus Extra e Premium, con qualche giornata di anticipo rispetto ai consueti refresh mensili.

Blue Prince aveva già attirato l'attenzione di Shuhei Yoshida, che già in tempi non sospetti lo definì come uno dei potenziali candidati al GOTY 2025: oggi possiamo dire che ci aveva visto decisamente lungo, alla luce delle attuali recensioni disponibili.

C'è da dire che attualmente su Metacritic è disponibile un numero limitato di recensioni rispetto ad altri candidati: Blue Prince è stato recensito solo da 25 testate, contro le oltre 100 di Split Fiction.

Questo significa che nei prossimi giorni potrebbero arrivare tante altre recensioni che potrebbero alzare o abbassare conseguentemente il voto, ma a prescindere da quella che sarà la collocazione finale penso di poter dire che Blue Prince sarà sicuramente uno dei giochi da tenere d'occhio per le premiazioni di fine anno.

L'avventura investigativa di Dogubomb e Raw Fury verrà resa disponibile a partire da domani 10 aprile: non posso che consigliarvi di non lasciarvelo scappare, a maggior ragione se siete iscritti su Game Pass o PlayStation Plus.