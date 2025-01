Xbox Store, nuovi sconti "Ultima Chance" fino al 90%: ecco i migliori

Il 2025 di Xbox Store inizia con le nuove offerte "Ultima Chance", con tantissime promozioni che possono arrivare fino al 90%.

Questa nuova iniziativa è stata pensata per chi si è lasciato scappare le interessantissime promozioni per la fine dello scorso anno, con molti tra i videogiochi Xbox più amati acquistabili a prezzi imbattibili solo per pochi giorni.

Sebbene queste offerte siano accessibili a tutti gli utenti, sottolineiamo che alcuni titoli presenti in elenco sono disponibili anche sull'abbonamento Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon): gli utenti iscritti dovranno dunque tenerne conto prima di procedere con eventuali acquisti.

Fatta questa importante premessa, vi lasciamo anche oggi con la nostra selezione dei migliori giochi in offerta su Xbox Store:

Xbox Store: le migliori offerte "Ultima Chance"

9 Monkeys of Shaolin + Ash of Gods + Redeemer a 3,99€ - Sconto del 90%

a 3,99€ - Sconto del 90% Ace Combat 7: Skies Unknown a 41,99€ - Sconto del 40%

a 41,99€ - Sconto del 40% Anno 1800 Console Edition a 11,99€ - Sconto del 70%

a 11,99€ - Sconto del 70% A Plague Tale Bundle a 27,99€ - Sconto del 65%

a 27,99€ - Sconto del 65% Assetto Corsa Competizione: 2024 Pack a 31,99€ - Sconto del 20%

a 31,99€ - Sconto del 20% Back 4 Blood a 6,99€ - Sconto del 90%

a 6,99€ - Sconto del 90% Batman: Arkham Knight a 5,24€ - Sconto dell'85%

a 5,24€ - Sconto dell'85% Beyond Good & Evil 20th Anniversary a 13,99€ - Sconto del 30%

a 13,99€ - Sconto del 30% BioShock Remastered a 7,99€ - Sconto del 60%

a 7,99€ - Sconto del 60% Blasphemous 1 + 2 Bundle a 22,49€ - Sconto del 50%

a 22,49€ - Sconto del 50% Borderlands 3: Next Level Edition a 7,49€ - Sconto del 90%

a 7,49€ - Sconto del 90% Brutal Legend a 3,74€ - Sconto del 75%

a 3,74€ - Sconto del 75% Day of the Tentacle Remastered a 3,74€ - Sconto del 75%

a 3,74€ - Sconto del 75% Deus Ex: Mankind Divided Digital Deluxe a 6,74€ - Sconto dell'85%

a 6,74€ - Sconto dell'85% Dishonored: La morte dell'Esterno Deluxe a 13,99€ - Sconto dell'80%

a 13,99€ - Sconto dell'80% Fallout 4 a 7,99€ - Sconto del 60%

a 7,99€ - Sconto del 60% Far Cry 3 Classic Edition a 7,49€ - Sconto del 75%

a 7,49€ - Sconto del 75% NBA 2K25 Edizione Torneo a 35,99€ - Sconto del 60%

a 35,99€ - Sconto del 60% Sword Art Online Fractured Daydream Deluxe a 67,99€ - Sconto del 20%

a 67,99€ - Sconto del 20% The Outlast Trial Deluxe a 24,99€ - Sconto del 50%

a 24,99€ - Sconto del 50% The Texas Chain Saw Massacre a 9,99€ - Sconto del 50%

a 9,99€ - Sconto del 50% Unknown 9: Awakening Deluxe a 29,99€ - Sconto del 50%

a 29,99€ - Sconto del 50% Warhammer 40,000: Space Marine 2 Ultra Edition a 82,49€ - Sconto del 25%

Tutte le offerte termineranno ufficialmente il 13 gennaio: avete dunque poco meno di una settimana a vostra disposizione per approfittare di queste occasioni.

Ovviamente la nostra è solo una selezione parziale, motivo per cui vi invitiamo a consultare tutti i videogiochi disponibili in offerta al seguente indirizzo ufficiale.