Annunciato il nuovo ID@Xbox Showcase: ecco data e dettagli

Sono passati solo pochi giorni dall'Xbox Developer Direct, ma per la casa di Redmond è già arrivato il momento di annunciare un nuovo grande evento in arrivo per questo mese.

Anche quest'anno, IGN USA e Xbox hanno infatti rinnovato la partnership per l'ID@Xbox Showcase, che sarà l'evento inaugurale della nuova edizione della IGN Fan Fest.

L'evento si concentrerà sulle produzioni indipendenti in arrivo sulle console Xbox, ma con buona probabilità potremo aspettarci anche annunci riguardanti il catalogo di Game Pass (lo trovate su Amazon): un appuntamento dunque molto interessante e da non lasciarsi sfuggire per gli appassionati.

L'ID@Xbox Showcase 2025 inizierà il 24 febbraio 2025 alle ore 19.00 italiane: al momento sappiamo che sarà trasmesso sulle piattaforme di IGN USA, mentre non è chiaro se l'evento sarà ricondiviso anche sui canali proprietari di Xbox.

Tra i videogiochi confermati troviamo una nuova collaborazione per Balatro e reveal esclusivi per Dungeons of Hinterberg, 33 Immortals, Astor: Blade of the Monolith e Vampire Survivors, insieme ad altri titoli ancora non annunciati ufficialmente.

È stata anche pubblicata una lista degli studi di sviluppo indipendenti che saranno presenti all'evento, anche se è stato confermato che non includerà tutti i partner:

11 Bit

BigFan

Critical Reflex

Daedalic

Game Source Entertainment

No More Robots

Panic

Playstack

Raw Fury

Thunder Lotus

Cult Games

Team17

Curve

Akapura

Don’t Nod

La IGN Fan Fest proseguirà subito dopo lo showcase di Xbox e andrà avanti fino al 28 febbraio: durante questa manifestazione saranno svelati diversi trailer esclusivi per videogiochi come Monster Hunter Wilds, WWE 2K25 e Alien Rogue Incursion, oltre ad alcuni reveal per show e fumetti di successo.

Ovviamente anche la redazione di SpazioGames.it seguirà con attenzione questi eventi: vi segnaleremo sempre sulle nostre pagine tutti gli annunci più interessanti dalla manifestazione.

Nel frattempo, i fan Xbox faranno meglio a segnare il 24 febbraio sul proprio calendario: vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più sull'ID@Xbox Showcase 2025.