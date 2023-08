Xbox Store, nuovi bollenti sconti fino al 95%: ecco i migliori

Oggi non è soltanto il primo agosto, ma è anche un nuovo martedì: significa che, puntualissimi come sempre, sono ufficialmente arrivati i nuovi sconti settimanali di Xbox Store.

Come ormai i fan della console next-gen di casa Microsoft ormai sapranno (la trovate su Amazon), ogni martedì sono infatti disponibili tantissime offerte imperdibili, divise tra esclusive Promozioni Gold e nuove promozioni valide per tutti gli utenti.

Questa settimana potrete trovare offerte fino al 95%: uno sconto raggiunto dallo strategico XCOM 2, imperdibile per gli amanti del genere e che, grazie alle Promozioni Gold, potrete acquistare con un risparmio di ben 47 euro e 50 centesimi.

Segnaliamo che tra le proposte più interessanti potrete trovare tantissimi giochi di combattimento: un esempio che vogliamo segnalarvi è l'eccellente King of Fighters XV, che potrete acquistare al 75% in meno nelle edizioni Standard e Deluxe.

Nel caso vi foste invece divertiti con le ultime prove del weekend, oggi è la vostra occasione per poter risparmiare una cifra importante su Disney Speedstorm: per un periodo limitato potete infatti acquistare il Pacchetto Deluxe al 30% in meno, in grado di garantirvi un notevole vantaggio in vista dell'uscita completa del rivale di Mario Kart.

Ovviamente quelli che vi abbiamo elencato fino a questo momento sono solo alcuni piccoli esempi: di seguito troverete tutte le migliori offerte disponibili su Xbox Store, selezionate appositamente dalla nostra redazione.

A Way Out — Sconto dell'80%

— Sconto dell'80% Borderlands 3: Ultimate Edition — Sconto del 70%

— Sconto del 70% Bully Scholarship Edition — Sconto del 40%

— Sconto del 40% Capcom Fighting Bundle — Sconto del 55%

— Sconto del 55% Crash Team Rumble — Sconto del 25%

— Sconto del 25% Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion — Sconto del 30%

— Sconto del 30% Dead or Alive 6 Digital Deluxe — Sconto del 75%

— Sconto del 75% Deus Ex: Mankind Divided Digital Deluxe — Sconto dell'85%

— Sconto dell'85% Disney Speedstorm: Deluxe Founder — Sconto del 30%

— Sconto del 30% Far Cry 6 Deluxe Edition — Sconto del 75%

— Sconto del 75% FIFA 23 — Sconto del 75%

— Sconto del 75% Grand Theft Auto IV — Sconto del 65%

— Sconto del 65% It Takes Two — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Klonoa Phantasy Reverie Series — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Mega Man 11 — Sconto del 67%

— Sconto del 67% Mortal Kombat 11 Ultimate + Injustice 2 Leg. Edition — Sconto dell'85%

— Sconto dell'85% One Piece: Pirate Warriors 4 — Sconto dell'85%

— Sconto dell'85% The King of Fighters XV — Sconto del 75%

— Sconto del 75% WWE 2K23 Cross-gen — Sconto del 45%

— Sconto del 45% XCOM 2 — Sconto del 95%

Naturalmente la nostra è solo una semplice selezione, mentre gli sconti disponibili su Xbox Store sono troppo numerosi per elencarveli tutti: il nostro consiglio è dunque di consultare la pagina ufficiale per non lasciarvi sfuggire nemmeno un'offerta.

Restando in tema di novità, non dimenticatevi che già a partire da adesso potete non solo scaricare un'imperdibile perla su Xbox Game Pass, ma anche gli ultimi giochi gratis di Games With Gold, prima della chiusura dell'iniziativa.