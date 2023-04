Xbox Game Pass è sostenibile? Gli ultimi dati parlano chiaro

Xbox Game Pass ha cambiato la percezione del mondo dei videogiochi, o almeno della loro distribuzione, ma ancora oggi è difficile capire se possa essere realmente sostenibile dal punto di vista economico.

L'abbonamento con il catalogo di giochi gratis di Xbox, al quale potete abbonarvi tramite Amazon, è spesso al centro dei discorsi della community.

Giusto alla fine dello scorso anno, per esempio, ci si era interrogati nuovamente sul fatto che Xbox Game Pass possa essere sostenibile o meno.

Sia per sé stesso sia per i titoli che vengono lanciati in maniera gratuita al suo interno, come Hi-Fi Rush che pare non sia andato molto bene come vendite, e ci è voluto l'approfondimento di Xbox per capire come stanno le cose.

Proprio di recente Windows Central è tornato a parlare del tema della sostenibilità di Xbox Game Pass, con un'analisi relativa agli ultimi report finanziari.

Di recente Satya Nadella, CEO di Microsoft, ha presentato i rapporti relativi all'andamento delle varie divisioni del gigante tecnologico.

Se, generalmente, le entrate relative ai videogiochi per Xbox sono calate del 4% su base annua, i ricavi realtivi ai servizi sono invece aumentati del 3% su base annua.

Numeriu che non comprendono gli abbonamenti a videogiochi come Fallout 76 o le microtransazioni di Minecraft. Questo significa che Xbox Game Pass sta crescendo bene genuinamente.

Probabilmente ha aiutato anche la prospettiva futura di avere videogiochi come quelli di Activision Blizzard. Tuttavia, però, oggi è arrivata la notizia a sorpresa del blocco dell'affare da parte degli enti regolatori.

Un freno non indifferente che, a prescindere da come si risolverà alla fine dopo l'eventuale ricorso di Microsoft, sarebbe una vera perdita per Xbox Game Pass.

Un servizio che pone un altro dubbio? Fa bene alle vendite dei videogiochi? Ci sono state dichiarazioni un po' discordanti all'inizio, che poi sono state rivedute da alcune dichiarazioni successive.