Xbox Game Pass, due nuovi giochi gratis da ora (c'è un JRPG)

Xbox Game Pass continua con le novità di questo mese, visto che oggi è il turno di altri due titoli niente male.

Chi è abbonato al servizio (fatelo vostro anche voi su Amazon) a febbraio potrà infatti mettere mano a un gran numero di giochi.

Advertisement

I titoli in dirittura d'arrivo, divisi per data, ve li abbiamo resi noti ufficialmente solo pochi giorni fa su queste stesse pagine.

Oggi, 20 febbraio 2024, è infatti il turno di Return to Grace (Console, PC, Cloud). Si tratta di un'avventura narrativa in prima persona ambientata in un mondo fantascientifico retrò anni '60 visivamente molto interessante.

Il gioco ci farà vestire i panni dell'archeologa spaziale Adie Ito, che ha portato alla luce l'antico luogo di riposo di un'intelligenza artificiale. dio e un tempo custode del sistema solare noto come Grace.

Il secondo titolo è decisamente più interessante, visto che parliamo di Tales of Arise (Console, PC, Cloud).

«Trecento anni di tirannia. Una maschera misteriosa. Sensazioni e ricordi perduti. Impugna la Spada ardente e unisciti a una fanciulla misteriosa contro gli oppressori. Vivi una storia di liberazione con personaggi mai così espressivi e dettagliati», recita la descrizione.

Non possiamo quindi non consigliarvi di continuare a tenere d'occhio le vostre applicazioni dedicate a Xbox e Game Pass e ovviamente anche le pagine di SpazioGames, per tutte le prossime novità previste in arrivo questo mese, e non solo.

Restando in tema, vi siete mai chiesi quali sono i giochi inclusi nel catalogo di Xbox Game Pass? Vediamolo l'elenco completo nel nostro articolo sempre aggiornato.

Ma non è tutto: in attesa di mettere mano a tutti i giochi gratis in arrivo questo mese, ricordiamo anche che Xbox Game Pass ha già confermato 40 titoli per il 2024.

Infine, ricordiamo anche che uno dei capitoli più recenti della saga di Resident Evil è sbarcato nei giorni scorsi sempre sul catalogo di Xbox Game Pass: scopri di quale gioco si tratta.