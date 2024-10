Xbox Game Pass, disponibili due nuovi giochi gratis di fine ottobre

Gli utenti iscritti a Xbox Game Pass possono godersi il fine settimana di metà ottobre con ben 2 nuovi giochi gratis, già disponibili da questo momento.

Il catalogo di giochi si è infatti appena aggiornato con i nuovi arrivi, tra i quali c'è anche un nuovo interessante titolo disponibile fin dal day-one sul servizio in abbonamento.

Advertisement

Da questo momento potete dunque godervi sui vostri dispositivi Donut County e MechWarrior 5 Clans, quinto capitolo dell'action shooter rilasciato proprio pochissime ore fa.

Donut County è un gradevole ritorno sul catalogo di Xbox Game Pass, dato che ne aveva già fatto parte in passato prima di essere rimosso: si tratta di un puzzle game basato sulla fisica, in cui interpreteremo un buco sul terreno che non smetterà di espandersi.

In questo titolo incentrato sulla narrazione conosceremo tanti teneri personaggi, rubando la loro spazzatura e... inghiottendoli in cambio di bizzarre ricompense.

MechWarrior 5 Clans ci porterà invece a guidare mech in diversi pianeti, con biomi tutti differenti tra loro in una campagna che fornirà combattimenti coinvolgenti e spettacolari con uno sparatutto action 3D.

Sarà importante organizzare la giusta strategia per gestire al meglio ogni minaccia, in uno sparatutto con ambientazioni particolarmente dettagliate e distruzioni dinamiche come mai viste prima nella serie.

Donut County è disponibile su Xbox One, Xbox Series X|S e PC, mentre MechWarrior 5 Clans potrà essere scaricato solo su Xbox Series X|S e PC.

Trattandosi inoltre di un gioco gratis al day-one, potrete scaricare l'ultimo MechWarrior soltanto se siete iscritti al piano Ultimate (lo trovate scontato su Amazon) o PC Game Pass. Donut County, invece, è disponibile anche sul piano Standard.

In entrambi i casi, essere iscritti a Xbox Game Pass Ultimate vi darà comunque la possibilità di accedere anche a speciali edizioni cloud, così da non dover neanche procedere al download e iniziare a giocare fin da subito.

Ricordiamo che il mese di ottobre si sta rivelando molto interessante per gli utenti iscritti al servizio: abbiamo riepilogato per voi i migliori giochi da tenere d'occhio sul catalogo.

Restando in tema di novità, cogliamo l'occasione per ricordarvi che tra poche ore si svolgerà l'Xbox Partner Preview, dove potrebbero essere svelati annunci legati a Game Pass: ecco come e dove seguirlo in lingua italiana.