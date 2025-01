Xbox Game Pass, disponibili da oggi gli ultimi 2 giochi gratis di gennaio

In occasione della fine di gennaio, Xbox Game Pass Ultimate ha ben pensato di proporre un altro omaggio per gli utenti abbonati, che porterà a un arrivo sul catalogo di ben 2 giochi gratis a sorpresa.

Vi avevamo infatti riportato che nella giornata di oggi è previsto l'arrivo al day-one di Citizen Sleeper 2, il sequel di uno dei giochi di ruolo più apprezzati degli ultimi anni, ma senza alcun preavviso è stato reso disponibile anche un omaggio aggiuntivo davvero interessante.

Si tratta della versione Xbox One di Star Wars Jedi: Survivor, che Electronic Arts ha appena deciso di rendere disponibile tramite il catalogo EA Play, incluso nel piano Ultimate del servizio in abbonamento (che trovate su Amazon).

In precedenza era stata resa scaricabile soltanto la versione Xbox Series X|S, ma come ricorderete le versioni "old-gen" della seconda avventura di Cal Kestis sono state pubblicate soltanto lo scorso 17 settembre, con diversi mesi di differenza rispetto alle regolari versioni di gioco.

Se utilizzate ancora le console Xbox One, da adesso potrete dunque scoprire gratis questa apprezzatissima avventura in una versione appositamente ottimizzata per le periferiche della scorsa generazione: un omaggio inaspettato ma decisamente gradito per riuscire ad arrivare a tutti gli utenti.

Se la versione Xbox One di Star Wars Jedi Survivor è già disponibile per il download, purtroppo al momento non possiamo dire lo stesso di Citizen Sleeper 2: toccherà infatti aspettare la sua effettiva pubblicazione sugli store, prevista nel corso del tardo pomeriggio odierno.

Ricordiamo che Citizen Sleeper 2 sarà disponibile solo su PC e Xbox Series X|S, ma potrete giocarlo anche in cloud per non dover attendere i tempi di download e buttarvi subito in partita.

Versione streaming che invece non è disponibile per la versione Xbox One di Star Wars Jedi Survivor, ma solo per l'edizione Series X|S.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi anche che oggi è l'ultimo giorno in cui saranno disponibili 6 giochi gratis: meglio provarli subito, finché siete ancora in tempo per farlo.