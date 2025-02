Xbox Game Pass, disponibili da oggi 2 nuovi giochi gratis di fine febbraio

Xbox Game Pass non ha previsto molti titoli per la seconda metà di febbraio, ma non si può certo dire che non stia mancando la qualità per questi ultimi giorni.

Dopo aver infatti assistito all'esordio di Avowed, il sorprendente gioco di ruolo di Obsidian, a partire da oggi potremo mettere le mani su altri 2 giochi gratis, uno dei quali è già disponibile da adesso.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, potrete infatti già scaricare sulle vostre console e su PC Warhammer 40,000: Rogue Trader, un gioco di ruolo isometrico ambientato nel celebre universo di Games Workshop.

Si tratta di un vero e proprio RPG "vecchia stampa" che farà le gioie dei fan di Warhammer 40K, dato che rispetta profondamente il franchise: il nostro Daniele Spelta lo ha premiato con un meritato 8/10, raccontandovi nella recensione dedicata che «è uno dei migliori titoli dedicati all'universo di Games Workshop».

Ci sarà invece da attendere ancora qualche ora per F1 24, l'ultima simulazione dedicata alle corse automobilistiche più amate al mondo: un'aggiunta che arriva grazie all'inclusione del catalogo EA Play, disponibile su PC Game Pass e Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon).

Anche l'ultima fatica di Codemasters è stata premiata con 8/10 dalla nostra Giulia Garassino: nella sua recensione vi ha raccontato che F1 24 offre «un gameplay più che piacevole e che c'entra il suo obiettivo: quello di regalare agli appassionati della F1 un'esperienza ricca, completa e godibile da giocare».

Produzioni dunque molto interessanti, per diverse tipologie di appassionati: come vi accennavamo in precedenza, Warhammer 40,000 Rogue Trader è già disponibile per il download, mentre per F1 24 si dovrà attendere presumibilmente il tardo pomeriggio odierno.

Ricordiamo inoltre che per l'RPG isometrico di Warhammer 40K basterà avere a disposizione un abbonamento Game Pass Standard, purtroppo non sufficiente per avere l'ultima simulazione di Formula 1.

In entrambi i casi, gli utenti iscritti a Game Pass Ultimate avranno comunque diritto ad accedere alla versione in Cloud, oltre ovviamente alle edizioni console e PC.

Prima di lasciarvi e augurarvi come sempre un buon divertimento, cogliamo l'occasione per segnalarvi i giochi gratis in uscita da Game Pass a fine mese: ci sono diverse produzioni che sarebbe meglio non lasciarvi scappare.