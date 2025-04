Xbox Game Pass, disponibile oggi l'ultima esclusiva gratis di aprile

Il mese di aprile 2025 è stato sicuramente uno dei migliori di sempre per gli utenti iscritti a Xbox Game Pass, con tante sorprese al day-one che hanno fatto la gioia degli appassionati.

Dalla sorpresa indie Blue Prince alla rivelazione Clair Obscur: Expedition 33, entrambi potenziali GOTY per le medie voto di Metacritic, per non dimenticarci ovviamente di Oblivion Remastered, ritorno particolarmente atteso da numerosi appassionati.

Ma il mese non è ancora finito e Xbox Game Pass ha deciso di ricordarcelo con un ultimo piccolo grande regalo dagli Xbox Game Studios: da oggi 29 aprile potrete infatti scaricare Towerborne, l'ultima fatica degli autori di The Banner Saga.

Attualmente disponibile solo su PC in versione anticipata, tra poche ore anche gli utenti Xbox potranno scaricarlo nella sua apposita versione Game Preview, ovviamente senza costi aggiuntivi per chi è iscritto a Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon).

Si tratta di un action GDR cooperativo, giocabile da soli o insieme ad altri 3 amici: dovrete esplorare le terre selvagge per proteggere gli abitanti del Belfry, utilizzando e combinando equipaggiamenti diversi per avere sempre la meglio nei combattimenti.

Come ci segnala Pure Xbox, Towerborne verrà rilasciato ufficialmente a partire dalle ore 18.00 odierne, ma se volete farvi trovare pronti vi ricordo che potete già avviare il pre-download già da questo momento.

Una volta completata l'operazione, vi basterà semplicemente attendere l'orario di sblocco ufficiale per avviare l'applicazione e divertirvi fin da subito nelle terre selvagge: un'ultima piccola perla attualmente disponibile in esclusiva su Xbox e PC.

Inoltre, se siete iscritti a Game Pass Ultimate, vi ricordo che potrete accedere senza costi aggiuntivi anche alla versione in Cloud, così da iniziare a giocare anche senza alcun download aggiuntivo.

Prima di augurarvi buon divertimento, vi ricordo che gli omaggi del servizio in abbonamento non sono ancora finiti: già da domani sarà disponibile un grande capitolo di Far Cry.