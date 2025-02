Xbox Game Pass, disponibile il primo gioco gratis di febbraio 2025

È probabile che l'annuncio dei nuovi giochi gratis in arrivo su Xbox Game Pass per febbraio 2025 arrivi solo nelle prossime ore, ma nel frattempo i fan possono ingannare l'attesa con il primo grande omaggio mensile.

Annunciato infatti in occasione della line-up di gennaio, il servizio in abbonamento ha già reso disponibile Far Cry New Dawn, lo sparatutto open world ambientato dopo gli eventi del quinto capitolo.

In questa produzione di Ubisoft Montreal torneremo in una Hope County post-apocalittica, 17 anni dopo una catastrofe nucleare: i giocatori dovranno combattere per la sopravvivenza e radunare i pochi superstiti rimasti, lottando contro i guerrieri della strada e contro le spietate leader gemelle.

Ubisoft ha aggiornato Far Cry New Dawn proprio nelle scorse ore con un update next-gen, probabilmente proprio in vista del suo esordio su Xbox Game Pass: significa che questo è il momento perfetto per scoprire questa ambiziosa avventura che si pone come sequel diretto di Far Cry 5.

In ogni caso, segnaliamo che potrete giocarlo non solo su Xbox Series X|S, ma anche su Xbox One e PC: il download diretto è già disponibile da ora, ovviamente senza costi aggiuntivi per gli abbonati.

Basterà un piano Game Pass Standard per accedere a questo nuovo omaggio, ma se siete iscritti a Game Pass Ultimate (che trovate su Amazon) potrete giocare fin da subito con la versione cloud, così da non dover occupare spazio in memoria sulla vostra console.

Segnaliamo che nell'applicazione per PC potrebbe non essere visualizzato tra i giochi aggiunti di recente, ma confermiamo che è effettivamente disponibile: basterà cercarlo manualmente nell'apposita barra di ricerca e procedere con l'installazione.

Di conseguenza, non possiamo fare altro che augurarvi buon divertimento con Far Cry New Dawn, a prescindere dalla vostra versione preferita: non appena saranno annunciato i prossimi omaggi mensili, lo saprete tempestivamente sulle nostre pagine.

Nel frattempo, cogliamo l'occasione per invitarvi a dare un'occhiata ai giochi in uscita: ben 7 produzioni stanno per lasciare Game Pass.