Xbox Game Pass, 7 giochi gratis diranno addio a metà febbraio

Con l'inizio di un nuovo mese, è arrivato purtroppo anche il momento di scoprire quali saranno i giochi gratis destinati a lasciare il catalogo di Xbox Game Pass tra pochi giorni.

Come ogni metà mese, anche il 15 febbraio sarà segnato da addii importanti: il servizio in abbonamento (che trovate su Amazon) ha infatti aggiornato la sezione "Presto non disponibile", confermando l'addio di ben 7 produzioni.

E nella lista di questo metà mese ci sono anche produzioni importanti: vediamo insieme la lista completa dei titoli da recuperare il prima possibile.

Xbox Game Pass: giochi gratis rimossi dal 15 febbraio 2025

A Little to the Left | Console, PC

Bloodstained: Ritual of the Night | Console, PC

EA Sports UFC 3 | Console

Indivisible | Console, PC

Merge & Blade | Console, PC

Return to Grace | Console, PC

Tales of Arise | Console, PC

Tra i giochi pronti a salutare il catalogo di Xbox Game Pass non possiamo che segnalarvi in particolar modo Tales of Arise, l'ultimo capitolo dell'amata saga JRPG di Bandai Namco.

Una produzione che il nostro Domenico Musicò ha premiato con un meritato 8.3/10 nella sua recensione, raccontandovi che «il sistema di combattimento stellare dona una nuova dimensione alla serie, che da questo momento in poi ha una solidissima base e grandissime prospettive future».

Per gli amanti degli action RPG, non possiamo che segnalarvi anche Bloodstained e Indivisible: tutte produzioni che varrebbe la pena di provare almeno una volta, prima che sia ufficialmente troppo tardi.

Ricordiamo come sempre che potete approfittare di uno sconto di almeno il 20% su tutti i titoli prossimi all'addio da Xbox Game Pass, qualora vogliate continuare a giocarli anche dopo la loro rimozione.

Al momento siamo ancora in attesa di scoprire tutti i giochi gratis in arrivo a febbraio 2025, anche se è già stato confermato l'arrivo di un Far Cry nella giornata di domani.

Come sempre, vi terremo prontamente aggiornati non appena scopriremo la lista completa.