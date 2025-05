Xbox Game Pass, disponibile il nuovo gioco gratis di maggio

Dopo aver assistito agli arrivi di Anno 1800 e Modern Warfare 2, Xbox Game Pass aggiorna ancora una volta il suo catalogo con il nuovo gioco gratis di maggio, l'ultimo tra quelli annunciati in anticipo nella seconda ondata di aprile.

Da questo momento potete infatti scaricare sulle vostre PC e console Dredge, l'affascinante avventura di pesca sviluppata da Black Salt Games pronta a conquistare gli utenti iscritti al servizio in abbonamento.

La premessa è apparentemente semplice: dovrete pilotare il vostro peschereccio esplorando isole remote e le profondità circostanti, vendendo allo stesso tempo il pesce raccolto e migliorando la vostra barca.

Ma questa è soltanto la superficie di una delle avventure più sorprendenti degli ultimi anni: il nostro Gianluca Arena lo ha premiato con 8.3/10 nella recensione dedicata, raccontandovi che Dredge «è passione pura, che idealmente gocciola dal file di gioco come la crema da un bombolone troppo pieno quando lo mordi».

Vi basterà un semplice account Game Pass Standard per scaricare gratuitamente questa produzione sulle vostre console, ma naturalmente potrete sfruttare anche i vostri abbonamenti PC Game Pass o Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon) insieme a tutti i loro vantaggi, come la possibilità di avviarlo direttamente in Cloud.

Nel momento in cui scrivo l'articolo Dredge non risulta ancora tra i giochi "Aggiunti di recente" sulle rispettive app, ma posso confermarvi che è già disponibile per il download: dovete semplicemente cercarlo manualmente sullo store per poi iniziare a scaricare i file di gioco sulle vostre console o PC.

È probabile che già nelle prossime ore possa arrivare l'annuncio con gli altri giochi gratis attesi per il mese di maggio: come sempre vi terremo informati sulle nostre pagine non appena sarà disponibile la lista completa.

Nel frattempo, vi anticipo che è già stato confermato un gioco gratis al day-one che sarà disponibile a metà mese, ma anche che sono stati svelati i titoli che lasceranno a breve il servizio in abbonamento.