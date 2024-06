Xbox Game Pass, disponibile il nuovo gioco gratis di giugno

Da oggi 19 giugno 2024 è ufficialmente iniziata la distribuzione di giochi gratuiti per la seconda metà del mese su Xbox Game Pass: già da adesso potrete godervi il primo dei nuovi titoli in omaggio.

Annunciato in anticipo per errore grazie a una notifica delle applicazioni mobile, il nuovo titolo che potete scaricare senza costi aggiuntivi è My Time at Sandrock, seguito di My Time at Portia — anch'esso disponibile su Game Pass — e perfetto per chi vuole semplicemente rilassarsi.

My Time at Sandrock è infatti un life simulator ambientato in un mondo post-apocalittico: dovrete raccogliere risorse per costruire macchine al fine di riportare una città-stato selvaggia al suo antico splendore, facendo diverse amicizie e proteggendo la città dalla rovina economica e dai mostri.

Nella nostra recensione dedicata, vi avevamo raccontato che questo nuovo capitolo della serie «ci regala un gameplay rilassante, divertente e in grado di rendere gradevoli anche le tantissime missioni secondarie disponibili».

Da questo momento potrete dunque divertirvi senza costi aggiuntivi, scaricando My Time at Sandrock sulle console Xbox e su PC. Inoltre, se siete iscritti a Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate scontato su Amazon), potrete divertirvi anche con la versione Cloud sui vostri dispositivi preferiti.

Segnaliamo inoltre la disponibilità di una modalità online, ma per accedervi avrete bisogno di scaricare Sandrock Online tramite Game Pass, solo dopo aver naturalmente scaricato anche il gioco base.

Non possiamo che concludere augurandovi, come di consueto, un buon download e buon divertimento nelle terre selvagge di Sandrock!

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che questo non sarà l'unico gioco gratis in arrivo per questa settimana: già da domani sarà disponibile un nuovo omaggio, ma solo per gli utenti PC.

Nel frattempo, non dimenticatevi anche di controllare la lista dei giochi gratis in uscita: ben 5 titoli lasceranno ufficialmente il servizio alla fine di giugno.