Xbox Game Pass, disponibile il nuovo gioco gratis di fine ottobre

Xbox Game Pass si prepara a concludere in bellezza il mese di ottobre proponendo un interessante gioco gratis già disponibile per il download.

Il penultimo gioco in omaggio col servizio in abbonamento è infatti un grande ritorno per i fan dei soulslike: da questo momento potete scaricare Ashen, l'intrigante action RPG cooperativo pubblicato da Annapurna Interactive.

Questo titolo era già stato incluso in passato nel catalogo di Xbox Game Pass, salvo poi venire rimosso in uno dei consueti refresh mensili: adesso è ufficialmente tornato e, se non l'avete già giocato, potrete scoprire questa divertente opera.

In Ashen i giocatori interpreteranno un vagabondo alla ricerca di un posto dove stabilirsi, con la possibilità di incontrare altri utenti in un multiplayer paragonabile a quanto visto in produzioni come Journey.

Il tutto ovviamente accompagnato da meccaniche di combattimento punitivo in stile Souls e che metteranno gli utenti sempre sugli attenti.

Come anticipavamo in apertura, Ashen è già disponibile per il download sia sulle console Xbox che su PC: non dovrete più aspettare e potete iniziare a scaricarlo sui vostri dispositivi preferiti.

Inoltre, se siete iscritti a Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate scontato su Amazon), anche in questo caso avrete la possibilità di sfruttare una speciale edizione Cloud, così da iniziare a giocare subito e senza alcuna necessità di download.

In ogni caso, vi basterà essere iscritti anche ai soli piani Standard o PC per riuscire a scaricare il nuovo gioco gratis di ottobre, che sarà anche uno degli ultimi del mese.

Tecnicamente, si tratta anche dell'ultimo gioco "nuovo" in arrivo: il titolo finale del mese, previsto per Halloween, è infatti la versione PC di Dead Island 2 — già disponibile su console.

Sicuramente un omaggio molto interessante, ma non si può dire che ad ottobre siano mancate le novità: proprio pochi giorni fa è stato reso disponibile Call of Duty Black Ops 6 fin dal day-one.