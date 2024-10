Call of Duty Black Ops 6 è gratis su Xbox Game Pass, da ora!

È finalmente arrivato il grande giorno che i fan di Call of Duty stavano attendendo da diverso tempo: da questo momento è infatti ufficialmente disponibile Black Ops 6, nuovo capitolo della famosissima serie sparatutto in prima persona.

Un giorno particolarmente atteso anche dagli utenti iscritti al servizio in abbonamento Xbox Game Pass: in occasione del suo day-one, da oggi 25 ottobre è possibile infatti scaricarlo gratis e senza costi aggiuntivi per gli abbonati!

Questa è la prima volta che un nuovo capitolo di Call of Duty viene incluso direttamente sul catalogo fin dal giorno di lancio, da quando Microsoft ha completato l'acquisizione di Activision Blizzard.

In precedenza era stato infatti offerto Modern Warfare 3 come primo gioco della serie, ma è stato necessario attendere diversi mesi dopo il lancio prima di poterlo scaricare gratuitamente.

Trattandosi però di un gioco al day-one di particolare importanza, bisogna sottolineare anche un'importante limitazione: sfortunatamente, Call of Duty Black Ops 6 non è disponibile per i piani Game Pass Core o Standard.

Potrete infatti scaricarlo gratis soltanto se siete iscritti a Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate scontato su Amazon) oppure su PC Game Pass: il download è già stato sbloccato e, dato che non si tratta affatto di un gioco leggero, vi consigliamo di affrettarvi il prima possibile così da accelerare i tempi.

A differenza di quanto accaduto con altri giochi Activision Blizzard, potrete comunque accedere a una speciale versione in Cloud grazie al piano Ultimate, così da evitare il download e buttarvi subito in partita.

Come ulteriori bonus aggiuntivi, segnaliamo che Xbox Game Pass aggiungerà nella giornata odierna anche le versioni in cloud di Call of Duty Modern Warfare 3 e Call of Duty Warzone, ma nel momento in cui scriviamo questo articolo non sembrano ancora essere disponibili per lo streaming.

Insomma, non dovrete più organizzare "viaggi" in Nuova Zelanda per scoprire tutte le novità della serie: non possiamo fare altro che concludere augurandovi buon divertimento!

Ricordiamo che è già stata svelata la dura media della campagna single player, in linea con gli storici capitoli della serie.