Xbox Game Pass, disponibile gratis un'esclusiva di una grande saga

Da questo momento c'è un nuovo gioco gratis che può essere scaricato da tutti i fan iscritti a Xbox Game Pass, particolarmente interessante perché si tratta anche di un'esclusiva console.

Si tratta di Warhammer 40.000 Darktide, nuovo adattamento della celebre saga sci-fi disponibile solo su PC e Xbox Series X: il titolo di Fatshark era già disponibile gratuitamente per l'abbonamento PC, ma da questo momento gli utenti iscritti al servizio (che trovate ) potranno scaricarlo anche su console next-gen, oltre ad avere la possibilità di trovarlo in cloud.

Dopo aver già realizzato gli ottimi Vermintide e Vermintide 2, il team di sviluppo si è dunque ispirato alla saga futuristica di Warhammer: un titolo pensato per i veri appassionati, come vi avevamo raccontato nella nostra recensione.

Si tratta dunque ancora una volta di uno sparatutto cooperativo brutale e intenso, in cui dovrete riconquistare la città di Tertium dalle orde di spietati nemici assetati di sangue.

Ora potrete dunque divertirvi anche su console e in cloud, unendovi ai vostri amici in folli e violentissime azioni ad alta intensità, senza alcun costo aggiuntivo naturalmente. Un omaggio dunque imperdibile per tutti i fan su Xbox, a maggior ragione se avete la giusta compagnia per divertirvi in cooperativa.

Di conseguenza, non possiamo che lasciarvi augurandovi buon divertimento e buon download: ricordiamo che il mese di ottobre sembra essere particolarmente interessante e questo era soltanto il primo di numerosi titoli in arrivo.

Dalla prossima settimana sarà invece disponibile direttamente al day one il nuovo capitolo di Forza Motorsport, la nuova attesissima simulazione automobilistica di Turn 10: se siete curiosi di saperne di più, sulle nostre pagine potete trovare la recensione dedicata.

Ma non dimenticatevi che dalla scorsa giornata sono disponibili anche altri due giochi gratis su Xbox Game Pass: tra questi c'è non solo un nuovo titolo al day-one, ma anche l'interessantissimo Gotham Knights.