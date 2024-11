Xbox Game Pass, disponibile gratis da oggi la nuova esclusiva al day-one

Da oggi 19 novembre sarà ufficialmente disponibile una delle sorprese più interessanti per gli utenti iscritti a Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass, con un nuovo gioco gratis direttamente al day-one.

Ci riferiamo a Microsoft Flight Simulator 2024, nuova edizione delle premiate simulazioni aeree di Asobo Studios che vi faranno vivere esperienze uniche nella vostra carriera da pilota aereo.

L'edizione standard, inclusa gratuitamente fin dal giorno di lancio, include oltre 65 velivoli e 150 aeroporti sparsi in tutto il mondo: come sempre sarete voi a scegliere il modo ideale per giocare, affrontando missioni oppure godendovi il panorama e scattare spettacolari fotografie.

Inoltre, potrete competere online con amici e altri giocatori nell'apposita Challenge League, corse testa a testa e tante altre attività disponibili.

Microsoft Flight Simulator 2024 sarà disponibile soltanto sui piani PC Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate scontato su Amazon), trattandosi di un gioco gratis al day-one: potrete scaricarlo su Xbox Series X|S e PC, ma potrete utilizzare anche l'apposita versione in cloud.

Al momento non è ancora possibile iniziare a giocare, ma Xbox Game Pass ha già aperto il pre-load ufficiale: dato che non si tratta affatto di un gioco di piccole dimensioni, vi consigliamo vivamente di avviare già da adesso il download per non farvi trovare impreparati.

Con il pre-load completo potrete inoltre iniziare a giocare nell'istante stesso in cui verrà reso disponibile nel catalogo, cosa che dovrebbe avvenire nel tardo pomeriggio odierno.

Le sorprese di Xbox Game Pass di questa settimana non sono ancora finite: sappiamo già infatti che anche domani arriverà un nuovo gioco gratis al day-one.

Stalker 2 ha confermato recentemente di non aver alcun bisogno di rinvii, confermando l'uscita per il 20 novembre, ovvero domani, anche sui servizi in abbonamento.

Nelle prossime ore dovrebbero inoltre essere svelati tutti gli altri giochi gratis in arrivo entro la fine del mese: vi terremo prontamente aggiornati non appena ne sapremo di più.

Nel frattempo, vi raccomandiamo di iniziare a dare un'occhiata ai titoli che ci lasceranno a fine novembre.