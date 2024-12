Xbox Game Pass, disponibile da oggi il nuovo gioco gratis al day-one di dicembre

Il catalogo di Xbox Game Pass sta per aggiornarsi con un nuovo gioco gratis, finalmente pronto a fare il suo esordio sulle console di casa Microsoft.

Dopo aver assistito all'ingresso al day-one più importante del mese di dicembre, ovvero Indiana Jones e l'Antico Cerchio, il catalogo si prepara ad aggiungere anche una nuova intrigante produzione al day-one per chi cerca un'esperienza meno carica d'azione.

Si tratta di Wildfrost, un ibrido tra deckbuilder e roguelite tattico in cui dovrete scacciare via il freddo glaciale a suon di battaglie contro mostri a suon di carte collezionabili.

Potrete equipaggiare potenti oggetti elementali e ciondoli per avere a disposizione i migliori bonus per le battaglie: ogni carta avrà a disposizione un contatore che indicherà il numero di turni necessario prima di schierare un attacco, il che vi permetterà di organizzare la vostra strategia per contrattaccare le forze nemiche.

Wildfrost era già disponibile su Steam e Switch, ma da oggi 10 dicembre sarà possibile acquistarlo anche sulle console Xbox: nel caso siate iscritti a Game Pass Ultimate o PC Game Pass, potrete ovviamente scaricarlo gratuitamente senza costi aggiuntivi.

Inoltre, segnaliamo che nel catalogo del piano Ultimate (che trovate scontato su Amazon) potrete trovare anche una speciale versione in cloud per giocare sui vostri dispositivi preferiti, senza alcuna necessità di download.

Purtroppo nel momento in cui scriviamo questo articolo Wildfrost non è ancora disponibile su Xbox, ma dovrebbe essere rilasciato nel corso del tardo pomeriggio odierno: non appena verrà "sbloccato" sarete in grado di scaricarlo immediatamente sulle vostre console e su PC.

Vi consigliamo dunque di tenere prontamente d'occhio i vostri cataloghi, così da non lasciarvi sfuggire questo divertente roguelike con costruzione di mazzi.

Segnaliamo che gli omaggi di dicembre 2024 non sono ancora finiti: Xbox Game Pass ha infatti annunciato l'arrivo di altri 2 giochi gratis a sorpresa da questo giovedì.