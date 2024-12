Due giochi gratis extra su Xbox Game Pass il 12 dicembre

Quando si pensava che Xbox Game Pass avesse esaurito le sorprese per quest’anno, Microsoft ha annunciato due nuovi titoli in arrivo nella lineup del servizio prima della fine del 2024.

Entrambi saranno disponibili a partire dal 12 dicembre per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate (trovate card a poco prezzo su Amazon).

Come riportato anche da Pure Xbox, il primo è For The King 2: il sequel dell'acclamato RPG roguelite a turni è pronto a trasportare i giocatori nelle terre di Fahrul.

Potrete affrontare la Regina tirannica da soli o in modalità cooperativa fino a quattro giocatori, scoprendo i segreti oscuri del suo regno.



Si tratta di un titolo ideale per chi ama esperienze cooperative e giochi con elementi tabletop.



Il secondo gioco è invece Hunt: Showdown 1986, uno sparatutto ambientato in un mondo dove la Corruzione ha trasformato persone e creature in mostruosità.

Nei panni dei cacciatori, dovrete combattere per sopravvivere, mosso da sangue, vendetta e... avidità. Si tratta in questo caso di un gioco ideale per chi ama atmosfere oscure e sfide intense.



Entrambi i giochi saranno giocabili su console e cloud, arricchendo ulteriormente un anno già discretamente ricco per Xbox Game Pass.

Con titoli come questi, Microsoft continua a rafforzare la posizione del servizio come punto di riferimento per i giocatori di ogni tipo.

