Xbox Game Pass, confermato il nuovo gioco gratis al day-one di aprile 2025

La line-up di Xbox Game Pass per il mese di aprile 2025 sta già diventando particolarmente interessante, con il terzo gioco gratis al day-one già confermato nelle scorse ore.

Insieme ai due titoli già precedentemente confermati, tra i quali segnaliamo in particolar modo Clair Obscur: Expedition 33, nelle scorse ore è stato svelato un altro omaggio disponibile fin dal lancio per il servizio in abbonamento.

Come segnalato infatti da Game Rant, Claymore Game Studios e Kalypso Media hanno confermato che Commandos: Origins sarà disponibile su Game Pass fin dal giorno di lancio, annunciandone anche la data ufficiale.

Il team di sviluppo ha infatti svelato che Commandos: Origins sarà disponibile dal 9 aprile 2025, il che lo rende di fatto il terzo gioco gratis del servizio in abbonamento già confermato per il quarto mese dell'anno.

Si tratta di un prequel della celebre saga tattica in tempo reale, che ci porterà a scoprire gli esordi della leggendaria unità d'elite della Seconda Guerra Mondiale pronta a portare a termine missioni che nessun altro vorrebbe eseguire.

Un nuovo capitolo particolarmente atteso dai fan del franchise: se escludiamo le recenti edizioni rimasterizzate del secondo e terzo episodio, l'ultimo vero capitolo ufficiale è stato infatti rilasciato nel 2006, quasi 20 anni fa.

Se volete ingannare l'attesa, vi ricordiamo che su PC è già disponibile una demo gratuita che potete scaricare anche adesso: ovviamente, Commandos Origins sarà disponibile anche su Xbox Series X|S fin dal lancio su Game Pass Ultimate (lo trovate scontato su Amazon).

Per quanto riguarda invece l'attuale mese in corso, ricordiamo che il prossimo omaggio è previsto per il 13 febbraio, con un ritorno che sarà disponibile anche per l'abbonamento Standard.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi anche di dare un'occhiata ai giochi gratis in uscita dal catalogo: ben 7 giochi stanno per lasciare Xbox Game Pass, ai quali si è aggiunto anche Madden NFL 23 nelle scorse ore.