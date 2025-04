Xbox Game Pass conferma il suo primo gioco gratis di maggio

Microsoft ha appena annunciato l'arrivo di Spray Paint Simulator nel catalogo Xbox Game Pass, previsto per maggio 2025.

Questa novità espande ulteriormente l'offerta di titoli simulativi sulla piattaforma (potete abbonarvi su Amazon), seguendo la scia del successo di produzioni come PowerWash Simulator, che hanno saputo trasformare attività ordinarie in esperienze di gioco coinvolgenti.

In Spray Paint Simulator i giocatori vestiranno i panni di un aspirante imprenditore nel settore della verniciatura a spruzzo, con l'obiettivo di riportare a nuova vita superfici deteriorate di Spatterville.

Non si tratterà solo di impugnare una bomboletta spray e colorare pareti, ma di costruire un vero e proprio business partendo da zero.

La progressione di gioco permetterà di affrontare incarichi sempre più complessi: dalle cucine domestiche fino al restauro di monumenti cittadini e persino di un gigantesco robot, offrendo una curiosa varietà di scenari.

Una delle caratteristiche più attraenti di Spray Paint Simulator è sicuramente la modalità cooperativa online, che consentirà ai giocatori di condividere l'esperienza con gli amici.

Proprio come accade in PowerWash Simulator, la possibilità di collaborare trasforma un'attività potenzialmente ripetitiva in un momento di condivisione e divertimento. La disponibilità su Xbox Game Pass renderà ancora più accessibile questa esperienza, eliminando la barriera d'ingresso dell'acquisto diretto.

Il gioco sarà disponibile su tutte le console della famiglia Xbox: dalla Series X alla Series S, senza dimenticare l'ormai veterana Xbox One.

Xbox Game Pass si prepara quindi a una nuova infornata di titoli anche a maggio, visto anche che da poco sono stati annunciati i giochi gratis in arrivo ad aprile.

Vero anche che 8 giochi gratis lasciano Xbox Game Pass a metà aprile: nella nostra notizia trovate i titoli.

Per concludere, se vi state chiedendo quali sono i giochi in arrivo su Xbox Game Pass per il 2025, ecco la lista di tutti quelli confermati, con data e senza.