Xbox Game Pass: addio ad alcuni giochi gratis, oggi

A quanto pare è arrivata la conferma che 7 giochi gratis sono pronti ad abbandonare ufficialmente il servizio in abbonamento da oggi, 15 novembre.

Come è ormai noto, Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon) si aggiorna costantemente per includere tantissimi titoli di spessore e indie, anche se spesso è anche il tempo dei saluti

Proprio in queste ore sono stati infatti resi noti i titoli che lasceranno il catalogo a fine mese.

È dunque arrivato il momento di scoprire quali sono tutti i titoli che ci diranno ufficialmente addio oggi, come riportato anche da GameRant.

Xbox Game Pass: giochi rimossi il 15 novembre 2023

Coffee Talk (Cloud, Console, e PC)

Exapunks (PC)

Ghost Song (Cloud, Console, e PC)

Gungrave G.O.R.E (Cloud, Console, e PC)

Football Manager 2023 Console (Cloud, Console, e PC)

Lapin (Cloud, Console, e PC)

Townscaper (Cloud, Console, e PC)

Tra i giochi che ci diranno addio non possiamo che segnalarvi Football Manager 2023, il noto manageriale calcistico soppiantato dalla versione 2024.

Da notare anche Gungrave G.O.R.E, lo sparatutto d'azione in terza persona dello studio sudcoreano IGGYMOB nel quale assumeremo il controllo di Grave, per annientare orde di nemici in un tornado di sangue e proiettili.

Ovviamente, vi ricordiamo che potete anche sceglierli di acquistarli con uno sconto speciale prima della loro rimozione, se abbonati a Xbox Game Pass.

Fortunatamente, proprio in queste ore sono stati invece resi noti anche gli ultimi titoli che arriveranno a novembre, sempre su Game Pass.

Ma non solo: tra qualche giorno avrà ufficialmente inizio il Black Friday, e non saremmo sorpresi di scoprire eventuali nuove offerte anche su Xbox Store: in attesa di questo grande evento, il negozio digitale di casa Microsoft ha comunque deciso di continuare a proporre nuovi sconti settimanali interessanti.

Infine, quali sono i giochi inclusi nel catalogo di Xbox Game Pass? Vediamolo l'elenco completo nel nostro articolo sempre aggiornato.