Xbox Store, sconti fino al 90% prima del Black Friday: ecco i migliori

Tra qualche giorno avrà ufficialmente inizio il Black Friday, e non saremmo sorpresi di scoprire eventuali nuove offerte anche su Xbox Store: in attesa di questo grande evento, il negozio digitale di casa Microsoft ha comunque deciso di continuare a proporre nuovi sconti settimanali interessanti.

Come i fan infatti ormai sapranno, ogni martedì possiamo assistere a un refresh delle offerte del negozio per le console Xbox (trovate Series X in offerta con 2 giochi su Amazon): questa settimana, possiamo scoprire diversi giochi in sconto, con riduzioni di prezzo fino al 90% (via TrueAchievements).

Advertisement

Tra i giochi più particolari in offerta vogliamo segnalarvi Far Cry 3 Blood Dragon Classic Edition, il cyber sparatutto particolarmente apprezzato dai fan e che oggi potrà essere vostro a soli 7,49€: uno speciale sconto del 50% valido con un'iscrizione a Xbox Game Pass.

In alternativa, se volete risparmiare il più possibile, vi consigliamo di non lasciarvi scappare Flashback a solo 1,49€: uno sconto dell'85% su uno dei più grandi classici di sempre. In alternativa, potrebbe interessarvi anche il 90% di sconto su Hollow, un cruento action-adventure spaziale oggi proposto a soli 1,99€.

I nuovi sconti disponibili questa settimana sono inferiori di numero rispetto alle precedenti occasioni, probabilmente in vista del già citato Black Friday, ma di seguito vogliamo segnalarvi le migliori nuove offerte di Xbox Store già disponibili:

Far Cry 3 Blood Dragon Classic Edition — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Flashback 25th Anniversary — Sconto dell'85%

— Sconto dell'85% Hood: Outlaws & Legends — Sconto dell'80%

— Sconto dell'80% Hollow — Sconto del 90%

— Sconto del 90% LISA: The Painful Definitive Edition — Sconto del 25%

— Sconto del 25% Naruto to Boruto: Shinobi Striker Ultimate — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Outbreak Platinum Collection — Sconto del 75%

— Sconto del 75% Tales from the Borderlands — Sconto del 25%

— Sconto del 25% The Council: Complete Season — Sconto del 70%

— Sconto del 70% Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground — Sconto del 70%

Nessuna offerta folle come capitato lo scorso weekend ad alcuni fortunati utenti cileni, ma potete comunque recuperare qualche produzione interessante a piccoli prezzi. In ogni caso, vi consigliamo di consultare la lista completa, che include offerte precedenti, al seguente indirizzo.

Presto potrebbe però esserci un annuncio importante a tema Xbox: Larian Studios ha lasciato intendere di essere pronta ad annunciare la versione console di Baldur's Gate 3.

Restando in tema di novità, tenete d'occhio i giochi gratis che stanno per lasciare Xbox Game Pass: oggi ci sarà un altro addio a sorpresa.