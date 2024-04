ID@Xbox 2024: gli annunci migliori e i giochi in arrivo su Game Pass

Nelle scorse ore abbiamo assistito a un nuovo appuntamento con ID@Xbox, lo streaming in collaborazione con la testata statunitense IGN che svela qualcosa di più sui giochi indipendenti in arrivo nel mondo Xbox.

Potete recuperare l'evento integrale nel link che trovate integralmente a questo link.

In questo articolo, invece, vi segnaliamo gli annunci per noi più interessanti e più curiosi, per aiutarvi a fare il punto sulle novità arrivate dallo streaming.

Gli annunci più interessanti di ID@Xbox 2024

Astor: Blade of the Monolith

In precedenza noto come Monolith: Requiem of the Ancients, sarà un hack and slash con meccaniche ruolistiche.

I giocatori vestiranno i panni di Astor (appunto) e saranno chiamati a mescolarsi a un mondo di fantasia e mistero, per risalire alle origini dell'universo creato dagli sviluppatori.

33 Immortals

Presentato qualche tempo fa in precedenti eventi Xbox, sarà un roguelike in cooperativa fino a 33 giocatori – da cui il titolo.

Nel corso dell'appuntamento con ID@Xbox è stato mostrato da vicino, con anche il richiamo a una data da cerchiare sul calendario: andrà in closed beta il 24 maggio.

Palworld

Il gioco fenomeno di inizio anno non ci sta a perdere le attenzioni dei videogiocatori e, dopo aver riscosso numeri da record, è pronto a darsi una rinfrescata.

Ecco che così la prossima estate arriverà un aggiornamento che introdurrà tante novità, tra armi e quattro pal del tutto nuovi.

Lost Records: Bloom & Rage

Annunciato qualche tempo fa da Dontnod (gli autori dell'originale Life is Strange, per capirci) ai The Game Awards 2023, sarà un'avventura narrativa incentrata sulle scelte, come nello stile del team.

Interessante in questo caso l'atmosfera, che attinge a piene mani dagli anni Novanta – e questo trailer non fa che confermarlo.

Al momento non sappiamo ancora, però, quando potrebbe debuttare di preciso, ma dovrebbe comunque farlo entro quest'anno.

Keylocker

Da persona amante dei giochi a turni, mi incuriosisce segnalarvi Keylocker che mescolerà meccaniche a turnazione all'azione in uno scenario cyberpunk – dove la musica è stata resa illegale.

Arriverà nel corso dell'estate e, come dichiarato dagli sviluppatori e segnalato da IGN, gli autori affermano di essersi ispirati a saghe come Mario & Luigi RPG e a Chrono Trigger: nomi niente male.

Times & Galaxy

Immaginate di essere un giornalista robot che deve trovare – come stagista, ci mancherebbe altro – degli scoop per la testata per cui sta lavorando.

Nel farlo, il nostro protagonista ci trascinerà in una avventura punta e clicca, che esordirà a giugno su PC e su console Xbox.

Fera: The Sundered Tribes

Sembra un po' un Monster-Hunter-wannabe, ma ha un fascino innegabile dalla sua.

Questo titolo si propone infatti come un gioco di ruolo d'azione in cui si va a caccia di mostri, ma non solo: si deve anche costruire e gestire la propria tribù.

Arriverà nel corso del 2024, ma non sappiamo ancora più di preciso quando.

All You Need is Help

Il trailer mi ha incuriosito per due motivi: il primo, è che è il nuovo gioco dagli autori di PixelJunk Monsters. Il secondo, l'uso del comparto sonoro, davvero fuori di testa e divertente.

Sarà un puzzle game in cui dovrete capire, letteralmente, come incastrare i pezzi del puzzle, giocando insieme ad altri giocatori.

Arriverà il prossimo autunno.

Tails of Iron 2: Whisker of Winter

Era già stato annunciato e torna a farsi vedere con un trailer, anche se la notizia è un'altra: anche stavolta, infatti, per Tails of Iron 2 non abbiamo ancora una data d'uscita.

Aspettiamo e intanto possiamo dare una nuova occhiata a questo action RPG dalla direzione artistica piuttosto interessante.

Promise Mascot Agency

Firmato dagli autori di Paradise Killer, Promise Mascot Agency vuole proporsi con delle battaglie basate sull'uso di carte e con un'atmosfera davvero particolare.

Per l'uscita, però, non c'è fretta: arriverà nel corso del 2025.

Tutti i giochi annunciati in arrivo su Game Pass

Ovviamente, trattandosi di un evento Xbox, non potevano non esserci annunci di nuovi arrivi su Game Pass e conferme per altri che erano già stati svelati – e che esordiranno sull'abbonamento.

