PlayStation Plus Extra e Premium, disponibili da ora 22 nuovi giochi gratis

Da questo momento sono ufficialmente disponibili i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus Extra e Premium offerti per il mese di maggio, con un aggiornamento particolarmente imponente del catalogo.

A differenza del piano Essential, PS Plus Extra e Premium (trovate gift card dedicate su Amazon) consentono agli utenti di accedere a un catalogo di titoli gratuiti in continua espansione, che non saranno però aggiunti alla nostra effettiva raccolta.

L'annuncio si è però dimostrato particolarmente confuso, dato che la line-up è cambiata addirittura due volte nel giro di pochi giorni, ma adesso potete scaricare ufficialmente ben 22 giochi gratis da PlayStation Plus.

Di seguito troverete dunque la lista completa di titoli offerti in omaggio con PS Plus Extra e Premium, divisi in base al vostro piano di abbonamento:

PlayStation Plus Extra: giochi gratis di maggio 2023

Bus Simulator 21: Next Stop | PS4, PS5

| PS4, PS5 Conan Exiles | PS4

| PS4 Dishonored 2 | PS4

| PS4 Dishonored: Death of the Outsider | PS4

| PS4 Humanity | PS4, PS5

| PS4, PS5 Lake | PS4, PS5

| PS4, PS5 Rain World | PS4

| PS4 Ratchet & Clank: Rift Apart | PS5

| PS5 Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration | PS4

| PS4 Rune Factory 4 Special | PS4

| PS4 Sakuna: Of Rice and Ruin | PS4

| PS4 Shadow of the Tomb Raider | PS4

| PS4 Story of Seasons: Friends of Mineral Town | PS4

| PS4 The Evil Within 2 | PS4

| PS4 Thymesia | PS5

| PS5 Tomb Raider: Definitive Edition | PS4

| PS4 Watch Dogs: Legion | PS4, PS5

| PS4, PS5 Wolfenstein: Youngblood | PS4

PlayStation Plus Premium: giochi gratis di maggio 2023

Blade Dancer: Lineage of Light | PS4, PS5

| PS4, PS5 Ghostbusters: The Video Game Remastered | PS4

| PS4 Pursuit Force | PS4, PS5

| PS4, PS5 Syphon Filter: Logan’s Shadow | PS4, PS5

Tra i titoli più interessanti di questo mese non possiamo che segnalare Ratchet & Clank Rift Apart, l'esclusiva PS5 che ha messo particolarmente in evidenza il potenziale grafico e dell'SSD per i caricamenti istantanei.

Ma c'è anche una nuova release gratuita al day-one che vale la pena di tenere d'occhio: si tratta di Humanity, una produzione molto interessante e che strizza l'occhio a Stray.

Tutti i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus Extra e Premium sono già disponibili per il download: non possiamo dunque che lasciarvi augurandovi buon download e buon divertimento.

Sfortunatamente, l'aggiornamento significa anche che tantissimi giochi gratis sono stati ufficialmente rimossi dal catalogo: tra questi c'è anche Marvel's Spider-Man.