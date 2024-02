Xbox Free Play Days, tre giochi gratis nel weekend

Xbox torna con un'altra allettante promozione Free Play Days questa settimana.

L’iniziativa vi consentirà di scaricare e utilizzare completamente gratis per tutto il weekend alcuni nuovi giochi selezionati, a patto però di essere iscritti a Xbox Live Gold o, in alternativa, a Game Pass Ultimate (che trovate in sconto su Amazon).

L'offerta consente di giocare gratuitamente a tre giochi nei prossimi giorni, tra cui un paio di grandi titoli come Age of Empires IV: Anniversary Edition, One Piece Odyssey e Gord (via TrueAchievements).

Ecco la selezione completa dei giochi inclusi negli Xbox Free Play Days di questa settimana.

Giochi gratis Xbox Free Play Days (1 febbraio - 5 febbraio)

Age of Empires IV: Anniversary Edition

One Piece Odyssey

Gord

Come sempre, per partecipare agli Xbox Free Play Days è necessario disporre di Xbox Game Pass Core (ex Xbox Live Gold) o Xbox Game Pass Ultimate. I titoli sopra citati sono giocabili gratuitamente da oggi fino a domenica 21 gennaio.

Se siete interessati ad accaparrarvi uno di questi titoli in modo permanente, troverete diversi sconti su Xbox Store, come EA Sports UFC 5 al 30% di sconto, One Piece: Pirate Warriors 4 al 75% di sconto e AEW: Fight Forever al 30% di sconto.

Xbox Free Play Days - Come scaricare i giochi

Cercate il gioco su Xbox Store Premete il pulsante "Installa, incluso con Game Pass" o "Prova gratuita". Giocate e buon divertimento!

Restando in tema, quali sono i giochi inclusi nel catalogo di Xbox Game Pass? Vediamolo l'elenco completo nel nostro articolo sempre aggiornato.

Ma non solo: in attesa di mettere mano a tutti i giochi gratis in arrivo questo mese, Xbox Game Pass ha già confermato 40 titoli per il 2024.

Infine, ricordiamo anche che uno dei giochi gratis al day-one previsti per il mese di febbraio su Xbox Game Pass è stato rinviato a sorpresa: ora uscirà a marzo.