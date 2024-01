Xbox Free Play Days, nuovi giochi gratis nel weekend

Xbox torna con un'altra allettante promozione Free Play Days questa settimana.

L’iniziativa vi consentirà di scaricare e utilizzare completamente gratis per tutto il weekend alcuni nuovi giochi selezionati, a patto però di essere iscritti a Xbox Live Gold o, in alternativa, a Game Pass Ultimate (che trovate in sconto su Amazon).

Advertisement

L'offerta consente di giocare gratuitamente a quattro giochi nei prossimi giorni, tra cui un paio di grandi titoli come EA Sports UFC 5 e AEW: Fight Forever (via PureXbox).

Ecco la selezione completa dei giochi inclusi negli Xbox Free Play Days di questa settimana:

AEW: Fight Forever

EA Sports UFC 5

Make Way

One Piece: Pirate Warriors 4

Come sempre, per partecipare agli Xbox Free Play Days è necessario disporre di Xbox Game Pass Core (ex Xbox Live Gold) o Xbox Game Pass Ultimate. I titoli sopra citati sono giocabili gratuitamente da oggi fino a domenica 21 gennaio.

Se siete interessati ad accaparrarvi uno di questi titoli in modo permanente, troverete diversi sconti su Xbox Store, come EA Sports UFC 5 al 30% di sconto, One Piece: Pirate Warriors 4 al 75% di sconto e AEW: Fight Forever al 30% di sconto.

Xbox Free Play Days - Come scaricare i giochi

Cercate il gioco su Xbox Store Premete il pulsante "Installa, incluso con Game Pass" o "Prova gratuita". Giocate e buon divertimento!

Restando in tema, Game Pass non ha ancora intenzione di fermarsi: poche ore fa è arrivata infatti la conferma che anche un altro atteso titolo sarà disponibile direttamente al day-one.

Ma non solo: oggi si svolgerà l'evento Xbox Developer_Direct 2024, con tante novità dai principali di team di sviluppo di Xbox: ecco come vederlo in italiano.

Infine, come riportato anche dal sito ufficiale, è il momento delle ultime novità in arrivo a gennaio sul catalogo Xbox Game Pass.