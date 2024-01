Xbox Game Pass, confermato un nuovo gioco gratis al day-one nel 2024

In attesa dell'imminente evento Xbox Developer_Direct, gli annunci per i giochi gratis in arrivo su Game Pass non hanno ancora intenzione di fermarsi: poche ore fa è arrivata infatti la conferma che anche un altro atteso titolo sarà disponibile direttamente al day-one.

Come segnalato da TrueAchievements, nelle scorse ore è stato pubblicato un nuovo gameplay trailer dedicato a Frostpunk 2, sequel del gioco gestionale di sopravvivenza ambientato durante una nuova era glaciale.

Il trailer si conclude con la consueta dicitura "Coming to Game Pass", confermando a tutti gli effetti che arriverà al day-one sul servizio in abbonamento per PC e Xbox (lo trovate su Amazon).

Al momento non è stata ancora rilasciata una data d'uscita ufficiale, ma è già stato ribadito che l'uscita è prevista nel corso del 2024: sarà dunque un nuovo gioco gratis al day-one previsto nel corso dell'anno.

Ricordiamo che attualmente anche il primo Frostpunk è disponibile su Xbox Game Pass, qualora vogliate recuperarlo in vista del secondo episodio. Non possiamo sapere infatti se resterà disponibile in vista dell'uscita del sequel, dato che è spesso capitato che gli episodi precedenti lasciassero il servizio per fare spazio ai titoli più recenti.

Ovviamente vi terremo aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più su questo e su tanti altri giochi gratis in arrivo sul servizio in abbonamento, ricordandovi a tal proposito che già da oggi sono previsti altri 2 omaggi.

Ricordatevi di dare un'occhiata anche al catalogo dei giochi in uscita: per questo mese è andata "bene", dato che saranno soltanto 2 i titoli costretti a dirci addio.

Restando in tema di novità, non dimenticatevi di sintonizzarvi alle ore 21.00 sui canali ufficiali di Xbox e sulle nostre pagine: scopriremo infatti tutti gli annunci dell'Xbox Developer_Direct, con un particolare occhio di riguardo alle esclusive su Game Pass del 2024.