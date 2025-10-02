Microsoft ha dato ufficialmente il via alla nuova era del programma Xbox Free Play Days, mantenendo viva questa iniziativa anche dopo il recente restyling dei piani Xbox Game Pass. L'azienda di Redmond ha scelto di inaugurare questo nuovo capitolo con una selezione particolarmente ricca di titoli gratuiti da provare, dimostrando l'impegno nel continuare a offrire contenuti di qualità agli abbonati.

Tra le proposte spicca il discusso Ready Or Not, lo sparatutto tattico di VOID Interactive che ha già conquistato una solida base di fan sulle console Xbox. Il successo ottenuto su console ha superato le aspettative degli sviluppatori, consolidando la reputazione del gioco come una delle esperienze più intense nel genere degli sparatutto. Ora tutti gli utenti Xbox potranno testarne le meccaniche di gioco e scoprire cosa ha reso questo titolo così apprezzato dalla community.

Accanto al protagonista della settimana, Microsoft ha preparato un trittico di alternative che copre generi diversi. Dustborn rappresenta l'opzione più narrativa, mentre Polterguys: Possession Party porta una ventata di umorismo soprannaturale nell'offerta gratuita. Sudden Strike 4 completa il quadro rivolgendosi agli appassionati di strategia in tempo reale, offrendo battaglie tattiche ambientate durante la Seconda Guerra Mondiale.

La procedura per accedere ai titoli rimane invariata rispetto alle edizioni precedenti del programma. Gli utenti dovranno cercare il gioco desiderato all'interno del Microsoft Store su Xbox, quindi premere il pulsante "Installa, incluso con Game Pass" oppure "Prova gratuita" per avviare il download. Una volta completata l'installazione, sarà possibile giocare immediatamente senza limitazioni durante il periodo di prova.

Solitamente l'accesso a Xbox Free Play Days richiede un abbonamento attivo a uno dei piani Game Pass: Essential, Premium o Ultimate. Tuttavia, in alcune occasioni speciali Microsoft estende l'iniziativa a tutti i possessori di console Xbox, indipendentemente dallo stato dell'abbonamento. Al momento non sono stati comunicati ufficialmente né i dettagli sulla partecipazione né le date di scadenza delle prove gratuite.

L'integrazione degli Xbox Free Play Days nella nuova struttura di Xbox Game Pass rappresenta un segnale positivo per tutti gli appassionati della piattaforma Microsoft. Il mantenimento di questa iniziativa dimostra come l'azienda continui a investire in strategie che permettano agli utenti di scoprire nuovi titoli prima dell'eventuale acquisto. Questo approccio si rivela particolarmente vantaggioso per giochi come Ready Or Not, che possono beneficiare dell'esposizione verso un pubblico più ampio rispetto a quello raggiunto attraverso i canali di vendita tradizionali.