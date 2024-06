Xbox dovrebbe abbandonare le console, secondo Mike Ybarra

L'Xbox Games Showcase 2024 ci ha dato molte altre informazioni sul futuro della divisione gaming di Microsoft, tra cui l'arrivo di nuove versioni di Xbox Series X|S. Secondo Mike Ybarra, però, questa notizia in particolare è controproducente.

Ybarra aveva appoggiato più volte, in varie occasioni, le scelte di Xbox e Phil Spencer, ma stavolta ha una leggera nota critica per la divisione gaming di Microsoft.

Sono ben tre, infatti, le nuove console che faranno compagnia all'offerta hardware attuale di Xbox.

Precisamente, durante l'evento di qualche ora fa, Microsoft ha mostrato:

L'offerta diventerà quindi molto elevata, anche con proposte di prezzo non indifferenti. Sulla vicenda ha espresso il suo commento l'ex-presidente di Blizzard, in uno scambio su X.

«Mi sento benissimo per lo show e per la strategia di cui Phil parla alla stampa», dichiara Mike Ybarra.

Phil Spencer ha infatti dichiarato che molti più giochi Xbox arriveranno su varie piattaforme, e questa è una strategia che Ybarra supporta: «Date le dimensioni attuali di Microsoft Gaming, non è sostenibile non abbracciare tutte le piattaforme.»

E se i multipiattaforma sono la via giusta, le console non lo sono altrettanto:

«Non ho informazioni privilegiate, ma non mi occuperei direttamente dell'hardware in futuro. Ci sono tonnellate di aziende hardware di terze parti che producono palmari per PC: abbracciale e concentrati sulla creazione di fantastici giochi rendendo Windows valido su questi dispositivi. Microsoft è brava in questo. Potrebbero realizzare il proprio dispositivo PC, ma IMHO sarà costoso e con un volume basso. [...] Concentra l'intera organizzazione sui giochi e ottieni l'abbonamento su PS e altri dispositivi: questa emozione a parte è ciò che i giocatori su larga scala alla fine abbracceranno.»