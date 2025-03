Xbox, disponibile l'aggiornamento di marzo: ecco le novità

Da questo momento è ufficialmente disponibile l'aggiornamento di marzo 2025 per le console Xbox, che introduce alcune piccole novità decisamente interessanti per gli amanti del gioco in cloud, e non solo.

Sono tanti gli argomenti di questo update, come segnalato dal blog Xbox Wire, tra cui il potenziamento delle funzionalità del cloud gaming e altri vantaggi disponibili con un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate scontato su Amazon).

Microsoft continua la sua strategia di espansione dell'universo Xbox oltre i confini delle console tradizionali, puntando su cloud gaming, integrazioni PC e vantaggi esclusivi per gli abbonati.

Le novità spaziano da miglioramenti tecnici a nuove ricompense, di cui vi avevamo già parlato, passando per funzionalità che rendono più fluida la transizione tra diversi titoli e piattaforme.

La prima grande novità riguarda gli abbonati a Game Pass Ultimate e PC Game Pass, che da questa settimana potranno godere di benefici in-game anche per i titoli free-to-play. Un'evoluzione significativa che estende il valore dell'abbonamento anche ai giochi gratuiti, permettendo di sbloccare elementi cosmetici, personaggi, valute virtuali e altro ancora in titoli come Heroes of the Storm, Naraka: Bladepoint e The Finals.

Parlando di Xbox Cloud Gaming (Beta), il servizio compie un passo avanti nell'esperienza utente con una funzionalità che permette di passare da un gioco all'altro senza dover tornare alla pagina principale. Il debutto di questa novità avviene con Assassin's Creed Shadows, da cui sarà possibile lanciare direttamente altri titoli della saga come Origins, Valhalla, Odyssey e Mirage.

La nuova interfaccia mostra un hub in-game con informazioni su ciascun titolo, consentendo di avviarlo con un solo clic. Se il gioco non è posseduto o non disponibile sul cloud, l'utente riceverà una notifica. Questa funzionalità sarà presto estesa ad altri titoli giocabili via cloud, migliorando significativamente l'esperienza immersiva degli utenti.

Anche la Game Bar di Windows riceve un restyling completo che segna l'inizio di diversi miglioramenti visivi in distribuzione questa settimana. L'aggiornamento include un design rinnovato per la barra stessa e vari widget di utilità, tra cui Home Bar, widget di cattura, widget delle prestazioni, widget delle risorse e il Widget Store.

Sul fronte dell'accessibilità, è stato recentemente lanciato l'Xbox Adaptive Joystick. Sviluppato in collaborazione con la Gaming and Disability Community, questo controller cablato è progettato principalmente per soddisfare le esigenze dei giocatori con mobilità limitata, permettendo loro di integrarlo facilmente nei setup di gioco esistenti.

La personalizzazione delle console riceve invece nuova linfa vitale con l'aggiunta di sfondi dinamici per Xbox Series X|S. Nell'ultimo mese sono stati aggiunti temi per Microsoft 50th Anniversary, Monster Hunter Wilds, Sea of Thieves (varianti Megalodon e Sunset), Split Fiction, Towerborne e WWE 2K25.

Rimanendo nel mondo Xbox, questo fine settimana ci saranno come sempre i classici giochi gratis da recuperare. Per non parlare degli indie, selezionati come sempre nell'apposita rubrica mensile.