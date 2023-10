Xbox Activision-Blizzard, l'Europa non ostacolerà più l'acquisizione

Sembra che stiamo davvero arrivando alla fine della lunga epopea di Xbox e Activision-Blizzard, perché la Commissione Europea ha dichiarato di recente che non ostacolerà più l'affare.

Dopo aver discusso per svariati anni di Xbox Game Pass (vi potete abbonare ) e dell'impatto che questo affare potrebbe avere sul catalogo di Microsoft, in un modo o nell'altro si arriverà tra breve alla conclusione.

Come riporta , infatti, la Commissione Europea ha dichiarato che non è più preoccupata per l'esito dell'acquisizione di Activision-Blizzard da parte di Microsoft e, di fatto, non si opporrà più alla manovra.

Microsoft ha annunciato ad agosto un accordo ristrutturato per venire incontro alle obiezioni degli enti regolatori, tra cui quelli del Regno Unito che con il tempo hanno iniziato ad essere sempre più favorevoli all'affare.

Questo accordo prevede il trasferimento dei diritti di cloud gaming per i giochi Activision Blizzard attuali e nuovi a Ubisoft. Inizialmente la Commissione europea aveva affermato che stava “valutando attentamente” l’accordo ristrutturato, ma sembra che ora sia tutto pronto per il via libera.

La Commissione europea è giunta alla conclusione che le modifiche volte a conquistare le autorità britannica per la concorrenza e i mercati non hanno bisogno di passare attraverso l’ennesimo processo di approvazione a Bruxelles, secondo alcune persone a conoscenza della questione, che sono volute rimanere nell'anonimato.

Il giorno in cui Xbox potrà andare avanti sembra sempre più vicino in ogni caso, visto che c'è anche una data in cui l'affare verrà concluso.

Tutto sembra andare ad incastrarsi perfettamente per Microsoft e la sua divisione gaming, mentre la FTC ha comunque già dichiarato che continuerà a tenere d'occhio Xbox e Activision-Blizzard anche in futuro.

Xbox Game Pass si prepara quindi a fare un altro passo importantissimo in avanti, in uno scenario per cui potrà avere numeri milionari nei prossimi anni.