Capisco che unreal5 abbia problemi di ottimizzazione, ma secondo me ed esperto non sono, e' tutta una questione di non ottimizzazione del gioco che sara' fatta piano piano successivamente, dicono sempre non acquistare al day one, poi io comprerei solo in mega offerta quindi aspettare, aspettare e giocare a quaello attualmente in super offerte..

Parlando di Unreal5, ad esempio Clair Obscure 33 e' in unreal5, capisco che sia diversa la tipologia, ma non ho visto lamentele per problemi grafici, di potenza, ecc..

Mostra altro Mostra meno