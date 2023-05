Wolfenstein potrebbe sorprendere nel prossimo evento Xbox

Xbox sarà tra i protagonisti dell'estate dei videogiochi con il suo rituale evento, nel quale potrebbe apparire a sorpresa anche un nuovo Wolfenstein.

Un nuovo capitolo della pregevole serie di MachineGames (la trovate su Amazon), pubblicata da Bethesda e quindi all'interno del vivaio di Xbox.

La quale ha sempre voluto raffreddare gli spiriti degli appassionati della storia alternativa di Wolfenstein, non dando alcun tipo di indizio reale.

Insieme a Fable, che è già stato anticipato in maniera criptica da Xbox, le sorprese potrebbero essere molte a quanto pare.

Sicuramente Xbox ha bisogno di annunci molto potenti e importanti, anche inaspettati, e un probabile Wolfenstein 3 rientrerebbe sicuramente tra questi.

Come riporta Playstation Lifestyle c'è sicuramente qualcosa che si sta muovendo in questo senso.

Almeno stando ad un annuncio di lavoro per un Senior Animator che è stato pubblicato di recente, nel quale MachineGames sta cercando personale in grado di lavorare a "giochi immersivi in prima persona".

Nei dettagli dell'annuncio si chiede anche di avere una "forte familiarità" con i titoli precedenti dello studio, dando supporto all'idea che si tratti di un progetto legato a un franchise già esistente e non una nuova IP.

C'è da dire che il team sta già lavorando al videogioco di Indiana Jones, un progetto potenzialmente molto impegnativo che forse non si presta ad essere affiancato anche ad un eventuale Wolfenstein 3.

Non manca ormai molto al prossimo Xbox Games Showcase, nel quale avremo la conferma o meno dell'esistenza del titolo.

Una conferma, o una smentita, che arriverà all'interno di una Summer Game Fest 2023 sempre più affolata: ecco tutti gli eventi da non perdere nel calendario dell'estate dei videogiochi.