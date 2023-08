Wii U sta per tornare in vita, che ci crediate oppure no

È proprio il caso di dire "a volte ritornano", senza che nessuno potesse davvero prevederlo: con un breve post rilasciato proprio pochi istanti fa, Nintendo ha infatti comunicato che i fan su Wii U potranno presto tornare a giocare con alcuni dei videogiochi più amati sulla controversa console.

Nonostante l'incredibile successo ottenuto da Nintendo Switch, le discussioni su un suo successore e, soprattutto, la chiusura dei server eShop, pare proprio che Wii U non abbia ancora intenzione di "morire".

Lo scorso marzo la casa di Kyoto aveva infatti annunciato la chiusura dei server online di Mario Kart 8 e Splatoon, a causa di una vulnerabilità scoperta che poteva causare potenzialmente seri danni, se sfruttata da utenti malintenzionati.

Considerando la già citata chiusura dei negozi online — che ha reso impossibile acquistare nuovi giochi sulla console — l'opinione comune era che quei server non sarebbero mai più tornati online.

Del resto, considerata l'uscita di Splatoon 2, Splatoon 3 e Mario Kart 8 Deluxe su Switch, una riapertura dei server sembrava praticamente inutile e decisamente non necessaria, oltre che un potenziale spreco di risorse.

Eppure, Nintendo sembra intenzionata a non abbandonare ancora del tutto l'utenza su Wii U: dal 3 agosto sarà infatti possibile scaricare un aggiornamento per questi due titoli, in grado di risolvere la vulnerabilità e ripristinare i server per il matchmaking online.

A partire dal 03/08 sarà nuovamente possibile giocare online a Splatoon e Mario Kart 8 per Wii U. Vi ringraziamo per la pazienza.



Maggiori informazioni: https://t.co/r5XiaxiCVH — Nintendo Italia (@NintendoItalia) August 2, 2023

Sembra decisamente incredibile che, anche a distanza di mesi dalla chiusura dell'eShop, Nintendo continui a voler "riportare in vita" Wii U, console che probabilmente avrebbe meritato maggiori fortune ma che resta comunque uno dei più grandi flop della storia recente della compagnia.

Insomma, se proprio volete continuare a giocare con le versioni originali di questi grandi giochi, la casa di Kyoto presto vi permetterà di continuare a farlo.

Nel frattempo, potrebbe ormai mancare davvero poco per un annuncio ufficiale di Nintendo Switch 2: dopo le ultime indiscrezioni arrivate da una compagnia molto vicina alla grande N, un nuovo report avrebbe confermato l'arrivo nella seconda metà del 2024.